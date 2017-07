Görwihl Freies Internet für den Hotzenwald

Martin Maier wirbt für offene Computer-Netze. Der Name seines Projektes: "Freifunk Hotzenwald", in Anlehnung an den Verein "Freifunk Dreiländereck" (FF3L), dessen Mitglied er ist.

Görwihl – Der Hotzenwald soll kein weißer Fleck mehr auf der öffentlich zugänglichen Internet-Landkarte sein. Dafür setzt sich der Görwihler IT-Techniker Martin Maier ein. Der Name seines Projektes: "Freifunk Hotzenwald", in Anlehnung an den Verein "Freifunk Dreiländereck" (FF3L), dessen Mitglied er ist. FF3L wirbt für die Idee freier, offener Computer-Netze, fördert deren Aufbau und Betrieb und vermittelt das erforderliche Wissen an alle Interessierten. Martin Maier hat an seinem Engagement keinen kommerziellen Nutzen: "Ich verdiene nichts daran, es geht mir nur um die Förderung eines offenen Netzwerkes im Hotzenwald". Mit der Umsetzung der auf der W-Lan-Technik (Wireless Local Area Network, drahtloses lokales Netzwerk) basierenden Idee hat er längst begonnen: In der Gemeinde Görwihl hat er bereits gut 60 so genannte Router, die den schnurlosen Internet-Zugang für Smartphones, Tablets, Notebooks herstellen, installiert – so bei Firmen, Ferienwohnungen, Privatpersonen und öffentlichen Plätzen.

Diese haben lediglich die Kosten für die Geräte bezahlt, die Installation hat Maier ehrenamtlich übernommen. Unterstützung hat er zum Beispiel von Matthias Eckert von der Firma Elektro Eckert und vielen anderen Gewerbetreibenden erhalten. Sein Projekt hat auch Görwihls Bürgermeister Carsten Quednow überzeugt: Mehrere Gebäude der Gemeinde Görwihl, unter anderem die Hotzenwaldhalle, das Rathaus oder den Bürgersaal Strittmatt, hat Maier mit der erforderlichen Technik ausgestattet. Freifunk habe jedoch nichts mit dem im Landkreis Waldshut angestrebten Ausbau des Breitbandnetzes zu tun, erklärt Quednow.

"Wir nutzen nur die vorhandene Infrastruktur, um das Internet frei zugänglich zu machen", sagt er. Quednow sieht im "Freifunk" einen kostenlosen Service für die Einheimische als auch für Touristen oder Geschäftsleute. Maiers Projekt bezeichnet er als "einfach und sicher", da weder Anmeldung noch Kennwörter nötig sind. Die Frage nach der Sicherheit stellt sich nicht. Denn wer mit seinem Gerät den kostenlosen Service von Freifunk nutzt, wird über dessen Server geleitet. "Da kommen keine rechtlichen Konsequenzen auf die Betreiber zu", stellt Martin Maier klar. Nächstes Ziel ist für ihn, "dass im Hotzenwald alle Gemeinden an einem Strang ziehen". Maier stellt sein technisches Wissen deshalb auch über die Görwihler Gemeindegrenze zur Verfügung. So hat er zum Beispiel die Eishalle in Herrischried für W-Lan eingerichtet. Martin Maier: "Wenn jemand aus Rickenbach oder Herrischried dabei sein möchte – kein Problem."

Offene Kommunikation in Datennetzen

Was ist Freifunk? Der Freifunk Dreiländereck, kurz FF3L, versteht sich als Teil der weltweiten Open Wireless-Bewegung, die in Deutschland durch die Freifunk-Initiative repräsentiert wird. Der Freifunk Dreiländereck wirbt für die Idee freier, offener Computer-Netze, fördert deren Aufbau und Betrieb und vermittelt das erforderliche Wissen an alle Interessierten. Er arbeitet zusammen mit engagierten Menschen an einem länderübergreifenden, freien Bürgernetz für das Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz. Mit diesem Netz soll ein offener, kostenfreier Zugang zum Internet für alle Bürger sowie für Gäste des Dreiländerecks realisiert werden. Darüber hinaus ermöglicht dieses Netz die Schaffung regionaler Dienste in Bürgerhand und trägt so zum gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Zusammenwachsen der Region bei.

Was steckt hinter Freifunk? Das Freifunk-Netz wird von Freiwilligen aufgebaut und betrieben, die sich für die Idee eines freien, offenen Zugangs zum Internet für alle Menschen in unserer Region einsetzen. Sie arbeiten ehrenamtlich und stellen die nötigen Geräte und Internet-Anschlüsse auf eigene Kosten zur Verfügung. Das Freifunk-Netz ist unverschlüsselt und offen.

Das Freifunk-Netz wird von Freiwilligen aufgebaut und betrieben, die sich für die Idee eines freien, offenen Zugangs zum Internet für alle Menschen in unserer Region einsetzen. Sie arbeiten ehrenamtlich und stellen die nötigen Geräte und Internet-Anschlüsse auf eigene Kosten zur Verfügung. Das Freifunk-Netz ist unverschlüsselt und offen. Wie funktioniert Freifunk? Über Freifunk kann mit Smartphones, Tablets oder Notebooks über Funk ein Zugang zum Internet hergestellt werden. Zu Hause funktioniert das mittels eines schnellen Funknetzes, häufig als W-Lan (Wireless Local Area Network, drahtloses lokales Netzwerk) bezeichnet. Über dieses W-Lan kommunizieren alle mobilen, internetfähigen Geräte. Unterwegs nutzen die internetfähigen mobilen Geräte, in den meisten Fällen Smartphones, die Funk-Telefonverbindung. Die Nutzung von Freifunk ist einfach: Wer sich in der Region in einem Freifunk-Sendebereich aufhält, sucht nach dem W-Lan "Freifunk", wählt dieses aus und wird direkt mit dem Internet verbunden. Alle sind eingeladen, mitzumachen und können einen Freifunk-Zugang anbieten, auch ohne Vereinsmitglied zu sein.

