Görwihl Freie Wähler wollen weiter für die Öffnung des Albtals kämpfen

Beim Kampf um die Öffnung der gesperrten Albtalstraße wollen die Freien Wähler Görwihl weiter am Ball bleiben. In der Hauptversammlung bekräftigten die Mitglieder ihr Engagement, das sie mit einer möglichen übergreifenden Veranstaltung fortsetzen wollen.

Hartschwand – Die Freien Wähler Görwihl halten an ihrer Linie in puncto Albtalsperrung fest. Dies machten sie an ihrer Hauptversammlung am Dienstagabend im Eichrüttehof in Hartschwand deutlich. „Wir dürfen jetzt nicht aufgeben“, erklärte Vorsitzender Herbert Nägele. Das Regierungspräsidium Freiburg sei „der entscheidende behördliche Faktor, es soll jetzt endlich in die Gänge kommen“, forderte Nägele. Und: „Wir bleiben dran.“ Nach der Schließung der Albtalstraße an Pfingsten vor zwei Jahren hatten die Freien Wähler Görwihl die Initiative ergriffen, und zu einer Protestveranstaltung aufgerufen. Dieser folgte ein zweiter, vom Landratsamt Waldshut und den Bürgermeistern der von der Sperrung betroffenen Gemeinden organisierten, Anlass. Weiter ging es mit dem Infotermin vergangenem Herbst in Schachen, an dem die Freien Wähler mit beschrifteten Schildern gegen die Sperrung protestierten. „Wir haben auf unsere Initiative viel Resonanz erhalten“, berichtete Herbert Nägele. Wie es weitergehen soll, blieb an der Versammlung am Dienstag offen. Möglich, so Nägele, sei eine weitere „übergreifende Veranstaltung“. Nächste Woche wollen die Görwihler Freien Wähler die Protestschilder an der Tiefensteiner Brücke wieder freischneiden.

Aufgrund eines am Dienstagnachmittag vom SWR ausgestrahlten Radio-Interviews mit Nicola Vonhof, Geschäftsführerin der Hotzenwald-Tourismus GmbH, erklärte der frühere Görwihler Gemeinderat Fritz Huber: „Vom Regierungspräsidium ist kein grünes Licht in Sicht.“ Was die Freien Wähler außerdem verwunderte, ist die Haltung der Schachener Bürger. Da die Hauptstraße in Schachen wegen der Albtalsperrung zur Hauptverkehrsachse geworden ist, könnte von einem Widerstand ausgegangen werden. Aber: „Dass die Bürger von Schachen noch nicht aufgestanden sind, verstehe ich nicht“, sagte Herbert Nägele. Auch Paul Mutter fand: „Die Schachener müssen jetzt aufstehen.“ Klar war für die Freien Wähler: „Bei der Albtalstraße merkt man, dass die Menschen dran sind“, bemerkte Carsten Quednow, „das hat uns immer emotional beschäftigt“. Es sei kein Thema, „das man einfach zur Seite legen kann“, fand er, „da geht es um Identität und Heimatverbundenheit“. Das Regierungspräsidium sehe das jedoch anders, „es sitzt das Thema aus“, so Quednow.

Was die Freien Wähler sonst noch beschäftigte: die Abwicklung der Werkrealschule Görwihl („Das schmerzt uns sehr“, Herbert Nägele), die Wohnbau- und Gewerbeentwicklung in der Gemeinde sowie der Breitbandausbau. Zur Schulsituation sagte Nägele: „Da müssen wir jetzt zusehen, dass wir eine gute Grundschule halten können.“

Die Freien Wähler

Die Freien Wähler Görwihl sehen sich als parteienabhängige Vertreter für die Kommunalpolitik der Gemeinde Görwihl und des Landkreises Waldshut. Im Gemeinderat von Görwihl sind sie mit fünf Gemeinderäten, im Kreistag Waldshut mit einem Kreisrat (Carsten Quednow) aus dem Ortsverein vertreten. Vorsitzender ist Herbert Nägele, Telefon 07754/12 69. Die Freien Wähler Görwihl im Internet: www.fw-g.de