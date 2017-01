Görwihl-Strittmatt Flurbereinigung vor der Realisierung

Es geht in die entscheidende Phase nach fünfjähriger Planung: Das Verfahren soll die Waldbewirtschaftung erleichtern.

Die Flurbereinigung in Strittmatt kommt in die entscheidende Phase. Nach gut fünfjähriger Planungszeit – die erste Sitzung mit der Teilnehmergemeinschaft fand 2012 statt – wird ab diesem Mai mit der Markierung neuer Weglinien in den betroffenen Waldgebieten begonnen. Darüber informierten am Mittwochabend Franz Eckert (Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft TG), Christoph Frei (Projektingenieur, Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter Lörrach und Waldshut) und Volker Wiest (Projektleiter, Leiter des Amtes für Flurneuordnung, Landratsamt Waldshut) im Strittmatter Bürgersaal.

Laut Wiest wird mit einer Genehmigung des Planes im Oktober 2017 gerechnet, die eigentliche Bauzeit wird dann in drei Abschnitten von 2018 bis 2020/21 erfolgen. „Das Flurneuordnungsverfahren wird notwendig, um den Wald besser bewirtschaften zu können“, erklärte Wiest vor 120 Personen. Er wies auf die derzeit vielfach zu schmalen Wege hin. Positiver Nebeneffekt: Die Wasserversorgung kann teilweise verbessert werden, auch spezifische Arten von Flora und Fauna können gefördert werden. „Wir wollen eine sinnvolle Erschließung, um die Arbeit im Wald zu erleichtern“, bemerkte Christoph Frei.

Das Verfahren schmeckt aber offenbar nicht jedem. An der Versammlung gab es einige von den insgesamt 325 Teilnehmern, die es als „unmöglich und unnötig“ bezeichneten. Das Verfahren sei für die Waldbesitzer zu teuer, hieß es, zudem seien die Gesamtkosten nicht haltbar.

Woran es auch Kritik gab: Die Ausführungskosten haben sich vom ursprünglichen Ansatz vor Beginn des Verfahrens um 34 Prozent erhöht. Somit ist die Belastung für die Teilnehmer von ehemals 500 Euro auf 655 Euro gestiegen. Die Referenten begründeten den Anstieg mit Kostensteigerungen im Baugewerbe, mit zusätzlichen Ausbaumaßnahmen und verbesserten Ausbaustandards. Mittlerweile sei die Kostenkalkulation jedoch „realistisch“, sagte Christoph Frei. Die Kosten für das Projekt liegen bei insgesamt 3,113 Millionen Euro.

Dafür gibt das Land Baden-Württemberg satte 80 Prozent an Zuschüssen, das macht 2,49 Millionen Euro. Der nicht durch Zuschüsse gedeckte Anteil der Ausführungskosten von 622 600 Euro ist von den Grundstückseigentümern – privaten wie staatlichen – zu gleichen Teilen von 20 Prozent als Eigenanteil aufzubringen. Daraus ergeben sich die 655 Euro pro Hektar Land. Weil der Görwihler Gemeinderat vor zehn Tagen eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde in Höhe von 50 000 Euro beschlossen hat, senkt sich der Eigenanteil auf 605 Euro pro Hektar Wald. TG-Vorsitzender Franz Eckert unterstrich den Wert des Verfahrens. „Es wird für jeden Teilnehmer zum Erfolg führen, unterm Strich hat jeder einen Vorteil.“ Und: „Wir haben ein gutes Konzept erarbeitet“, so Eckert.

Ziele des Verfahrens