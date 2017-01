Görwihl Feuerwehr setzt auf Zusammenarbeit

Feuerwehrabteilung Rüßwihl blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück und befördert Feuerwehrkameraden.Gesamtkommandant Thomas Mutter lobt gemeinsame Proben im Ausrückebereich Mitte.

Rüßwihl (csi) Ein ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Alarmierungen, in dem auch wichtige Entscheidungen getroffen wurden, liegt hinter den Kameraden der Abteilung Rüßwihl der Freiwilligen Feuerwehr. Die Abteilung hat sich mit weiteren Abteilungen zum Ausrückebereich Mitte zusammengeschlossen, bleibt aber selbstständig. Auch die Beschaffung eines neues Fahrzeugs steht in Rede. In der Hauptversammlung am Samstag blickte man auf das abgelaufene Jahr zurück, zudem wurden einige Feuerwehrkameraden befördert.

Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Görwihl ist geplant, das Thema steht ebenso wie die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für die Abteilung Rüßwihl auf der Tagesordnung der heutiges Sitzung des Gemeinderat. Im Zuge der Planungen für das neue Gerätehaus haben sich die Abteilungen Görwihl. Segeten und Rüßwihl zum Ausrückebereich Mitte zusammgeschlossen, um künftig einsatztaktisch zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit war nicht zuletzt in Hinblick auf die Tagesbereitschaft beschlossen worden. Denn bei Alarmierungen am Tage hatten nicht nur die Rüßwihler Abteilung immer wieder Probleme, ein Fahrzeug zu besetzen. Gelegentlich stand auch kein Fahrzeugführer zur Verfügung, denn die meisten der 21 Wehrmänner aus Rüßwihl arbeiten auswärts. Gemeinsam sollen die Abteilungen des Ausrückebereichs Mitte das Gerätehaus in Görwihl nutzen, die Rüßwihler Abteilung bleibt aber selbstständig, so die Planungen. Nur durch die Zusammenarbeit der Abteilungen könne das Ziel, Menschen in Not zu helfen, erreicht werden, so Abteilungskommandant Bernhard Gläser.

16 Mal wurde die Abteilung im vergangenen Jahr alarmiert. Fünf der sechs Brandalarme, mehrere im Kinderheim Sonnenhalde und der Firma Freudenberg in Oberwihl, erwiesen sich als Fehlamarme, lediglich in der Schule brannte ein Mülleimer. Darüber hinaus standen eine Personensuche, drei Einätze wegen Bäume über der Straße sowie vier technische Hilfeleistungen an, auch zwei Ölspuren galt es zu beseitigen. Das von der Abteilung veranstaltete Sauerkrautfest erwies sich als Erfolg, so dass es in diesem Jahr eine Neuauflage geben wird.

Elf Proben, zumeinst gemeinsam mit den anderen Abteilungen des Ausrückebereichs standen auf Programm, einige der Wehrmänner besuchten auch verschiedene Lehrgänge.

Der stellvertretende Abteilungskommandant Pascal Elke wurde zum Oberlöschmeister, Marvin Zimmermann, Nico Engelsmann, Lukas Mutter und Lukas Dannenberger zu Feuerwehrmännern befördert.

Gemeindrat Nobert Lüttin dankte der Wehr für ihre ehrenamtliche Arbeit. Er nahm zu dem geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses Stellung. In Kürze werde im Gemeinderat entschieden, welches Fahrzeug für die Rüßwihler Abteilung angeschafft werden soll, mit der Beschaffung sei wohl aber nicht vor 2018 zu rechnen, so Lüttin. Gesamtkommandant Thomas Mutter lobte die gemeinsamen Proben im Ausrückebereich Mitte.