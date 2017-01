Görwihl Feuerwehr Görwihl hat 2017 viel vor

Die Feuerwehr Görwihl hat große Pläne für das Jahr 2017: Zum einen soll in Görwihl ein neues Gerätehauses gebaut werden, zum anderen soll die Abteilung Rüßwihl Ersatz für ihr Einsatzfahrzeug erhalten. In der Hauptversammlung der Abteilung Görwihl wurden Etienne Punge und Sven Blind befördert.

Görwihl – Für die Freiwillige Feuerwehr Görwihl ist ein wichtiges Jahr angebrochen. 2017 ist von zwei Vorhaben geprägt: vom Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Görwihl sowie von der Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Abteilung Rüßwihl. "Wir sind auf einem guten Weg", berichtete Bürgermeisterstellvertreter Herbert Nägele an der Hauptversammlung der Abteilung Görwihl am Donnerstagabend in der Hotzenwaldhalle. Ein Standort sei gefunden, sagte Nägele, außerdem habe man in Peter Schanz aus Hohentengen einen kompetenten Architekten gefunden. Dessen Pläne sollen in der Gemeinderatssitzung am 16. Januar vorgestellt werden.

Dann soll auch über das Ersatzfahrzeug für die Abteilung Rüßwihl befunden werden. Im Haushaltsplan 2017 sind dafür 240 000 Euro vorgesehen, für den Neubau des Gerätehauses eine Million Euro. "Wir hoffen auf Zuschüsse von Kreis und Ausgleichsstock", sagte Herbert Nägele. Im Zug der Planung haben die Abteilungen Görwihl, Rüßwihl und Segeten beschlossen, künftig als "Ausrückebereich Mitte" einsatztaktisch zusammen zu arbeiten und gemeinsam in das neue Gerätehaus einzuziehen. Ziel ist es, noch im Februar einen Förderantrag für den Bau zu stellen. Nach Auskunft von Georg Masuch, Kommandant der Abteilung Görwihl, soll das Gebäude im Gewann "Breite" im Hauptort entstehen. Dort soll auch das neue Einsatzfahrzeug der Abteilung Rüßwihl untergebracht werden.

Im vergangenen Jahr hatte die Abteilung Görwihl 19 Einsätze zu bewältigen. Darunter waren Verkehrsunfälle, das Beseitigen von auf Straßen gestürzten Bäumen sowie von Ölspuren und ein Waldbrand. Hinzu kamen mehrere, durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Alarme, die aber kein Eingreifen nötig machten. Ende Mai richtete die Görwihler Abteilung die Raumschaftsübung mit den Feuerwehren Rickenbach und Herrischried aus, im September nahm sie am Gemeindeturnier in Hartschwand teil. Hinzu kam das Wühreschaufeln im Juni. Dabei errichteten die Feuerwehrmänner ein Metallgestell an der einst künstlich angelegten Wühre, weil diese stark ausgeschwemmt war und die Teilung des Wasserflusses Richtung Zimmerei Maier und Mühleberg nicht mehr kontrolliert möglich war. "Nun sind wir wieder besser in der Lage, im Bedarfsfall das Wasser in Richtung Ortskern umzuleiten", erklärte Schriftführer Klaus Flum.

An der Versammlung nahm Kommandant Georg Masuch zwei Beförderungen vor: Etienne Punge wurde zum Löschmeister, Sven Blind zum Feuerwehrmann befördert. Den Probenbesuch konnte die Abteilung von 67 auf 72 Prozent verbessern. Die besten Probenbesucher waren Markus Kaiser, Mareike Mertens, Alfred Scherner, Marco Schild und Sven Blind, die nie gefehlt hatten. Einmal gefehlt hatten Andreas Kilian, Pascal Elke und Alexander Efinger. Martin Huber und Michael Mutter werden an der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr kommenden Herbst für 25 Jahre Feuerwehrdienst geehrt.

Die Feuerwehr Görwihl

Die Abteilung Görwihl der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl hat 34 Aktive. Kommandant ist Georg Masuch, Telefon 07754/929 40 70. Seine Stellvertreter sind Simon Eckert und Pascal Elke, Schriftführer ist Klaus Flum, Kassenwart ist Dominik Biehler.