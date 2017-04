Görwihl Feuerwehr: Bernd Eckert ist neuer Kommandant der Abteilung Rotzingen

Die Feuerwehrabteilung Rotzingen hat einen neuen Kommandanten. Bernd Eckert hat das Amt von seinem Bruder Jürgen Eckert übernommen.

Ein nahtloser Übergang in der Abteilung Rotzingen ist der Führung der Freiwilligen Feuerwehr gelungen. Von Jürgen Eckert geht das Amt des Kommandanten einstimmig auf seinen Bruder Bernd Eckert über. Der 30-Jährige ist seit zwölf Jahren aktiver Feuerwehrmann. Das Amt des Schriftführers, das Bernd Eckert bisher innehatte, geht an Ralf Baumgartner über. Da demnächst ein neues Feuerwehrauto in Rotzingen stationiert wird, hat die Abteilung die Position des Gerätewart aufgeteilt: Für die Fahrzeug ist Jürgen Eckert zuständig, für die Atemschutzgeräte Adrian Zipfel. Hausmeister ist Andreas Baumgartner. Einen Zuwachs um sechs Mitglieder hat die Abteilung 2016 Jahr bekommen, jetzt sind es 34 aktive Feuerwehrmänner in Rotzingen.

Die Gemeinschaft stimmt untereinander, „das funktioniert gut“, umschrieb der scheidende Kommandant an der Hauptversammlung im Schulhaus. 35 Zusammenkünfte hat es 2016 gegeben. Bei 14 Proben und Übungen ist offensichtlich noch viel Gemeinsames getätigt worden. Bernd Eckert verlas noch als Schriftführer den Jahresbericht 2016 der Abteilung. Hochzeiten, Festivitäten, Ausflüge und die jährlichen Papier- und Eisensammlungen gehören bei den Feuerwehrleuten dazu. Heute und Morgen findet aktuell wieder die Eisensammlung statt. Aus dem Erlös gönnen sie sich die Kameraden wie immer einen Ausflug.

Im zurückliegenden Jahr hat es keinen einzigen Einsatz gegeben, dafür in diesem Jahr bereits zwei. Ein Kaminbrand war rasch gelöscht und die Beseitigung eines umgestürzten Baumes hat der Abteilung vor Augen geführt, für was sie immer üben. Neu im Materialbestand sind ein Rettungsrucksack und ein neuer Erste-Hilfe-Koffer. Löschen und Menschenrettung standen mehrmals auf dem Übungsplan. Konkrete Fallübungen sind mit den benachbarten Abteilungen, aber auch mit den Feuerwehren der umliegenden Gemeinden eine Standardprozedur. Darauf ging Bürgermeister Carsten Quednow in seinen Grußworten ein. Entlastungen und Neuwahlen oblagen Quednow. „Das Team ist bei Euch komplett besetzt“, war das sichere Lob vom Bürgermeister.

der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl wird von Kommandant Bernd Eckert geführt. 34 aktive Feuerwehrmänner stehen parat. Bei der Jugendfeuerwehr sind derzeit sechs in der Ausbildung.