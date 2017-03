Oberwihl Fasnachtswettbewerb S09: Oberwihler Hexegugger wollen ein Bürgerhaus bauen

Startnummer S09: Die Hexegugger Oberwihl setzen sich für den Bau ein Bürgerhaus in Oberweihl ein, das Platz zum Proben für alle Vereine bietet und in dem auch Veranstaltungen abgehalten werden können.

Görwihl-Oberwihl – Die Hexegugger aus Oberwihl setzen sich für ein Projekt ein, das nicht nur ihnen selbst, sondern allen Vereinen in Oberwihl etwas nützen soll: den Bau eines Bürgerhauses. In einem solchen Bürgerhaus sollen in einzelnen Gruppenräumen und einem Gemeinschaftsraum die Oberwihler Vereine eine feste Bleibe finden. Auch entsprechende Utensilien jedes Vereins, wie beispielsweise Instrumente, hätten genug Platz zur Aufbewahrung. Kleinere Veranstaltungen, zum Beispiel der Dorfhock der Hexegugger am Fasnachtssonntag, könnten ebenfalls in größerem Rahmen in einem Bürgerhaus ausgeführt werden.

Die größer werdende Dringlichkeit betrifft zunächst im besonderen Maße den Musikverein Oberwihl und die Hexegugger. Der Musikverein habe sein Vereinsheim derzeit im Oberwihler Milchhüsli, erläutert die Beisitzerin der Hexegugger, Christine Bartholome. Sie schildert, dass der Platz dort knapp werden könnte: "Mit einem Bürgerhaus könnten die Vereine ihrem stetigen Wachstum nachgehen, ohne dabei Angst haben zu müssen, dass die derzeitigen Räumlichkeiten nicht ausreichen." Platzprobleme haben die Hexegugger nicht, das Streben der Guggenmusik nach einem Bürgerhaus beruht eher darauf, dass die närrischen Musiker bald möglicherweise gar kein Vereinsheim mehr haben könnten.

Derzeit sind die Hexengugger noch im alten Schulhaus in Oberwihl untergebracht. Das Gebäude wurde jedoch Anfang dieses Jahres verkauft und die Mitglieder der Hexengugger werden nur noch für eine absehbare Zeit in dem Schulhaus verweilen können. Auch der Lagerraum für Instrumente und andere Utensilien kommt an seine Grenzen. Die Guggenmusik ist nun auf der Suche nach einer neuen und vor allem langfristigen Bleibe.

Der Verkauf kam nicht plötzlich, bereits 2008 stand das Thema zur Debatte. Schon damals war die Unsicherheit groß, wie lange der Verein noch in dem Schulhaus bleiben könnte. Das Bürgerhaus für Oberwihl sei bereits seit zwei oder drei Jahren im Gespräch, erzählt Christine Bartholome. So sollte ursprünglich jeder Ortsteil der Gemeinde Görwihl ein Bürgerhaus bekommen, Exemplare in Segeten und Rotzingen wurden bereits realisiert und könnten als eventuelle Vorlagen für eine solche Mehrvereinsunterkunft in Oberwihl dienen. Betreffend eines Bürgerhauses in Oberwihl seien jedoch immer wieder andere Dinge dazwischengekommen.

Bartholome: "Es war eine jährliche Thematik bei den Hauptversammlungen, aber es hat sich noch nichts getan." Für die Hexegugger ist es nun wichtig, dass der Plan ins Rollen kommt. Mit dem Musikverein hat der Verein bereits eine Unterschriftensammlung gestartet, die Teilnahme am Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus soll eine Finanzspritze für den Bau ermöglichen.

Oberwihler Hexegugger

Die Guggenmusik Oberwihler Hexegugger entstand 1989 aus der Fusion der Hexen des Sportvereins Oberwihl und des "Panikorchesters" der Oberwihler Feuerwehr, welches 1983 spontan für den Musikverein Oberwihl einspringen musste, um den jährlichen Dorfumzug anzuführen. Aktuell hat der Verein 31 musizierende Mitglieder. Im Internet: www.oberwihler-hexegugger.de