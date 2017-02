Görwihl Fasnacht: Rotzingen zeigt sich kunterbunt

Auch neun Neunerräte zeugen sich in bester närrischer Stimmung. Die Akteure werfen einen satirischen Blick auf lokale Begebenheiten.

Auch als verkleinerte Gruppe macht der Hotzenneunerrat eine gute Figur. Die neun Neunerräte warfen am Freitag- und Samstagabend im Rotzinger Schulhaus ihr ganzes Können, gepaart mit viel Humor, auf die Bühne. Das mehr als vierstündige Programm kam beim Publikum gut an – kein Wunder, gab es doch wieder reichlich Lokalkolorit, angereichert mit deftigen Witzen und gepfefferten Sprüchen, zu hören. Auf dem Programm standen sieben Sketche, davon eine Gesangseinlage, sowie zwei Gardetänze.

Um 20.20 Uhr erging die erste Anfrage ans Publikum: „Wie ist die Stimmung bei euch? Ich stimme grad die Stimmung.“ Die Stimmung war „vom Ding her“ gut, ein paar Nasallacher waren auch dabei. Roman Baumgartner und David Keck gaben die früheren Neunerräte Herbert Böhler und Friedrich Hoggenmüller, auch bekannt als ehemalige Mitarbeiter eines örtlichen Geldinstituts. Die Beiden begaben sich ins gesperrte Albtal. Weil die Straße „unsere Heimat“ ist, musste eine Ballade in bester Peter-Maffay-Manier her. „Manchmal kämpf ich mich im Albtal durchs Gestrüpp, oder soll ich übers Wasser im Kanu“, sang das Duo. Im weiteren Verlauf ging es einer Organverschiebung beim Sportverein auf die Spur oder untersuchte die erste Reihe beim Konzert des Sängerbundes. Dazwischen: „Wir sind dankbar, wenn wir vor einem intelligenten, aufmerksamen und freundlichen Publikum auftreten dürfen, aber heute Abend ist es auch nett.“

Garten, Rettich, fertich? Von wegen. Klaus Flum und Jogi Hilpert tauschten allerlei Dorftratsch aus, sogar die Mopsfledermaus hatte einen kurzen Auftritt. Mit Blick auf den Mitgliederschwund bei den Neunerräten empfahl Hilpert: „Nehmt eine Rätin auf, dann klappt es mit der Vermehrung.“ Nicht lange danach gab es ein Novum: Zum ersten Mal spielte eine Frau in einer Nummer der Neuner mit. Verena Jehle, hauptsächlich Gardedame, ließ als Ehefrau ihren Mann (David Keck) mehrmals verbal auflaufen. Was auch auffiel: Es war der einzige Sketch, in dem die Wörter „Rüßwihl“ und „Chrutschlämpe“ nicht ausgesprochen wurden.

Aber sonst – reichlich. Zum Beispiel: „Wir können gar nichts, aber das ist immer noch mehr als die Chrutschlämpe von Rüßwihl.“ Davor und danach traten die Beatles auf:„Obladi, oblada, dieses Leben ist in Görwihl wunderbar“, sprachen der Bürgermeister und der Wirt vom „Alde Hotz“ ins Puschelmikrofon von Alfons. Der Rabe Jakob ließ alle Anklagepunkte gegen sich in der Luft zerplatzen und Tamme Hanken kam trotz seines vorzeitigen Ablebens noch einmal in Fahrt. Diese Rolle übernahm der Neuner-Neuling Christian Eckert ganz famos. Auch die anderen Herren machten ihre Sache prima. Kurzum: Zwei Neunerratsabende, zwei Mal vor vollem Haus, mit allem närrischen Drum und Dran.

Die Akteure