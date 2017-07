Görwihl Erntefest präsentiert sich vielfältig

Liebevoll geschmückte Wagen dominierten das Bild beim Erntedankumzug in Görwihl. Kapellen und Trachtengruppen sorgten für viel Unterhaltung.

Görwihl – Das Erntedankfest in Görwihl war wie aus dem Bilderbuch. Der strahlende Sonnenschein setzte die liebevoll geschmückten Wagen besonders in Szene. Und so kamen die vielen Zuschauer beim farbenprächtigen Umzug voll auf ihre Kosten.

Das Erntedankfest, das zum zweiten Mal von der Görwihler Hotzenwald Bauernkapelle veranstaltet wurde, begann mit einem Festgottesdienst in der Görwihler Kirche. Für die musikalische Untermalung sorgte der Musikverein Rickenbach. Im Anschluss an die kirchliche Feier wurden auf dem Pfarrer-Alfred-Frei-Platz die Erntewagen gesegnet, ehe in der Hotzenwaldhalle der Musikverein Luttingen mit einem Frühschoppenkonzert die Festbesucher erfreute. Die Kindertrachtengruppe aus Görwihl zeigte in ihren schmucken Trachten ihr Können mit einigen Tänzen.

Bei sommerlichen Temperaturen zog ein farbenprächtiger Umzug von der Kaisermatte aus über den Marktplatz zur Hotzenwaldhalle. Die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen an der Spitze und die Trachtenkapelle Herrischried am Schluss des Umzuges boten klassische Marschmusik. Kinder des Görwihler Kindergartens zeigten sich von der schönsten Seite und so mancher Sprössling war sogar mit seinem Traktor gekommen, um in seinem Anhänger seine Ernte zu zeigen.

Erneut war die Kolpingsfamilie Rotzingen mit mehreren Umzugswagen dabei: Auf einem Wagen wurde Stroh gedroschen, auf dem anderen die farbenprächtige heimische Ernte präsentiert und schließlich konnte auch den Landfrauen bei ihrer Küchenarbeit zugesehen werden. Mit von der Partie war auch ein stolzer Hahn, der majestätisch seine Küken bewachte.

Nach dem Umzug trafen sich die Umzugsteilnehmer und viele Zuschauer in der Hotzenwaldhalle, die erstmals wieder seit der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft für die Vereine zur Verfügung stand. Die Trachtenkapelle aus Hartschwand-Rotzingen spielte auf, ehe die Trachtenkapelle Herrischried den musikalischen Abschluss des gelungenen Erntedankfestes machte.

