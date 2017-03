Görwihl Ernst Waßmer führt jetzt den Förderverein Heimatmuseum Görwihl

Der Förderverein Heimatmuseum Görwihl hat einen neuen Vorsitzenden: Ernst Waßmer wurde zum Nachfolger von Harald Scheuble gewählt. 2016 besuchten 555 Besucher weniger als im Vorjahr das Museum, enttäuschend sei die Bilanz der Sonderausstellung über die Helme der Feuerwehr gewesen. Das Museum öffnet am Ostermontag, 17. April mit einer Sonderausstellung über die Sammlerfamilien Kleck und Wilhelm.

Tiefenstein – Der Förderverein Heimatmuseum Hotzenwald Görwihl startet mit einem neuen Vorsitzenden in die kommende Saison. Ernst Waßmer wurde in der Hauptversammlung am Donnerstagabend im Gasthaus "Löwen" einstimmig zum Nachfolger von Harald Scheuble gewählt. Franz Eckert übernahm zusammen mit Albert Huber den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden. Walter Maier stellte sich wieder als Kassierer zur Verfügung, Erna Kaiser als Schriftführerin. Neue Beisitzer sind Michaela Schmidt und Wilfried Weber, wieder gewählt wurde Anton Baumgartner.

Harald Scheuble verschwindet nicht ganz von der Bildfläche. Der auf Vorschlag von Ernst Waßmer am Donnerstag zum Ehrenvorsitzenden gekürte langjährige Fördervereinschef wird künftig als Beisitzer Museumsführer tätig sein – zusammen mit Joachim Rumpf und Paul Eisenbeis. Das neu formierte Vorstandsteam hofft auf einen guten Saisonstart an Ostermontag, der mit Hilfe einer Sonderausstellung der Sammlerfamilien Keck und Wilhelm gelingen soll. Ihr Thema: Figuren und Modelle von "Der Herr der Ringe", Rosenkränze und Gebetsschnüre aus aller Welt sowie "Schildkröt"- und Porzellanpuppen.

Im Rückblick auf die vergangene Saison 2016 stellte Paul Eisenbeis folgende Besucherstatistik vor: 403 Einzelbesucher, im Vorjahr waren es 645. 791 Personen nahmen an 40 Führungen teil, 2015 waren es 1104 Personen bei 54 Führungen. Insgesamt kam Eisenbeis auf 1195 Besucher, 555 weniger als im Jahr davor. Für den Förderverein enttäuschend war die Resonanz auf die Sonderausstellung "Von der Löschmannschaft zur Feuerwehr" mit der Helmausstellung aus einer privaten Sammlung. "Für die Feuerwehren im Landkreis wäre das sicher ein Thema gewesen, aber es kamen nur sechs Gruppen", berichtete Paul Eisenbeis. Dazu der neue Vorsitzende Ernst Waßmer: "Das war sehr ernüchternd und wenig ersprießlich." Zumal der Aufwand enorm war, so Waßmer. Es sei für ihn fraglich, ob die Sonderausstellungen überhaupt Besucher anlocken würden.

Sein Gegenvorschlag für die Zeit nach dem laufenden Jahr: die Präsentation einer Dauerleihgabe zum Thema "Landarzt" in den Vitrinen, in denen sonst die Sonderausstellungen gezeigt werden. "Wir haben einen Fundus, um ortsbezogen etwas zu machen", erklärte Waßmer. In der folgenden lebhaften Diskussion gab es gegenteilige Meinungsäußerungen. Was wäre gewesen, wenn wir die Sonderausstellungen nicht gemacht hätten?", fragte Hausmeister Fritz Maier, "die Sonderausstellungen sind gut, ohne Arbeit geht nichts". Schließlich Peter Keck: "Ich finde die Mischung, wie wir sie jetzt haben, ideal." Einen Beschluss fällte die Versammlung nicht.

Förderverein