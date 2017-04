Görwihl Eine neue Gruppe befasst sich mit der Lehre der Hildegard von Bingen

Interessierte erhalten beim Treffen des Hildegardkreises detaillierte Einblicke in die Medizin der heiligen Hildegard von Bingen. Das nächste Treffen findet am 1. Juni im Pfarrsaal St. Martin in Görwihl statt.

Eine neue kirchliche Gruppe auf dem Hotzenwald hat sich gegründet: der Freundeskreis Hildegard von Bingen. Überraschend viele Besucher waren beim ersten Hildegardkreis im Pfarrsaal Görwihl dabei. Nach der Begrüßung durch Pfarrgemeinderätin Monika Gerspacher, der Initiatorin dieses Abends, vermittelte sie den Gästen einen kurzen Auszug aus dem Leben und Werdegang der heiligen Hildegard. Dies schreibt die Gruppe in einer Pressemitteilung.

Danach erfuhren die Anwesenden auch noch einiges aus dem Leben von Dr. Gottfried Hertzka, der die Hildegard-Medizin entdeckte. Dr. Hertzka wurde 1913 im Weltkurort Badgastein im Salzburgerland geboren. Er war mehrere Jahre als Landarzt in Bayern tätig, wo er nebenbei zusätzlich zehn Jahre Krebsforschung betrieben hat. In dieser Zeit übersetzte er die Schriften von Hildegard von Bingen vom Lateinischen ins Deutsche. Dabei fand er, was er gesucht hatte: Eine Medizin für Leib, Seele und Geist.

Nach seiner Hochzeit zog er nach Konstanz, von wo seine Frau stammte und eröffnete eine Praxis als Allgemeinarzt mit Naturheilverfahren. Zusammen mit einem Apotheker präparierte er nach Rezepten der heiligen Hildegard Heilmittel. Stillschweigend (für Patienten und Kollegen zu gewagt) erprobte er diese Mittel und hatte gute Anfangserfolge, besonders mit Herzmitteln. Das hat ihn ermutigt, weiterzumachen. Im Laufe der Praxisjahre erprobte er circa 500 Hildegard-Mittel und erzielte dabei spektakuläre Erfolge.

Unter anderem hat Monika Gerspacher besonders auf drei Mittel hingewiesen, mit denen man gute Erfolge erzielen könne: Petersilienwein als Universalmittel sowie bei Herzschwäche, Herzversagen, Altersherz, Kraftlosigkeit; Rebaschenzahnwein bei Zahnfleischbluten und Parodontose sowie Meerrettich-Galgant-Mischung bei Kurzatmigkeit und Bluthochdruck.

Bei der Hildegardmedizin spricht man von vier Küchengiften, die man zum Heilen einer Krankheit meiden sollte. Dies sind die Erdbeere, der Pfirsich, der Lauch und die Zwetschge. Bei Gicht kommt noch die Heidelbeere dazu. Einem gesunden Menschen schaden diese Dinge nicht, sofern sie in Maßen genossen werden. Sehr wirksam sei auch der Aderlass. Es gibt kaum eine Krankheit, bei der er nicht von Nutzen sei. Heilpraktiker Roland Mutter erklärte kurz, worauf man beim Aderlass alles achten muss.

Ulrike Gerlach hat noch drei Heilsteine, den Rosenquarz, den Bergkristall und den Amethyst vorgestellt, die in der Hildegard-Medizin ebenfalls eine große Rolle spielen. Am Schluss des Abends waren sich alle einig, dass in Zukunft noch mehr Treffen stattfinden sollen, damit man mehr über die Hildegard-Medizin erfahren kann. Das nächste Treffen wird am 1. Juni um 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Martin in Görwihl mit Günter Oberschmid aus Bad Säckingen stattfinden. Er hat sich als Drogist ebenfalls mit der Hildegard-Medizin beschäftigt und wird mit den Besuchern den Petersilienwein sowie andere Heilmittel zubereiten.