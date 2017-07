Görwihl Ein ergreifendes Kirchenkonzert geben Noémie Schellens, Kobe Baeyens und Maarten Vandenbemden

Sopranistin Noémie Schellens, Tenor Kobe Baeyens und Gitarrist Maarten Vandenbemden begeistern mit ihrem variantenreichen Vortrag in der Fridolin-Agatha-Kapelle in Rotzingen.

Mit stehenden Ovationen und Bravorufen endete das Konzert von Sopranistin Noémie Schellens, Tenor Kobe Baeyens und Gitarrist Maarten Vandenbemden in der voll besetzten Fridolin-Agatha-Kapelle in Rotzingen. Ursula Volkmer von der Arbeitsgruppe Kultur uff’m Wald des Aktiven Hotzenwalds konnte die beiden Gesangssolisten bereits zum dritten Mal im Hotzenwald begrüßen. Mit Maarten Vandenbemden hatten sie sich einen Begleiter mitgebracht, der optimal in die Akustik des Raumes passte und in kongenialer Weise auf seine beiden Musikerkollegen einging.

Mit ihrer klangvollen, klaren, höhensicheren Stimme, ihrer Ausdruckskraft und Ausstrahlung riss Noémie Schellens die Zuhörer mit. Kobe Baeyens, der sich mühelos zwischen Bariton- und Tenorlage bewegte, glänzte als Sprecher, wenn er inhaltliche Abrisse der von Federico Garcia Lorca bearbeiteten Volkslieder gab. Maarten Vandenbemdens Gitarrensolo, ein Stück von Monteverdi, war von derart zartem Ausdruck und schwebender Melancholie, dabei von beinahe tänzerischer Leichtigkeit, dass man gerne mehr gehört hätte.

Der erste Teil galt den alten Meistern, vorab den Renaissancekomponisten John Dowland und Giulio Caccini, sodann den Barockkomponisten Georg Friedrich Händel und Henry Purcell. Purcell war mit seiner Trauerarie der Dido vor deren Freitod und mit dem fröhlichen, die Brillanz der Trompete nachahmenden Duett „Sound the Trumpet“ präsent. Das Liebesduett „My Dearest, My Fairest“ war ein Ohren- und ein szenischer Augenschmaus.

Nach der Pause verwandelte sich die Melancholie in sprühendes Temperament. Bei Astor Piazollas „Oblivion“ faszinierte die Sopranistin mit glasklarem Ansatz in höchsten Höhen, sanft zelebrierte sie das „Aranjuez con tu Amor“ von Joaquin Rodrigo. Bei Ennio Morricones Welthit „Once Upon a Time in the West“ öffnete sich der Kirchenraum ins Unendliche. Temperamentvoll besang Kobe Baeyens in Paolo Tostis „Marechiare“ die schönen Augen seiner Angebeteten und schmetterte Nino Rotas Ohrwurm „Parla piu piano“ zur trefflich eine Mandoline verkörpernden Gitarre.

Den Abschluss machte eine hymnisch-pathetische Filmmusikszene mit Morricones „Nella Fantasia“, der Vision einer gerechten Welt, und absolut filmreif war auch die Zugabe, das Duett „Torna a Surriento“ von Ernesto De Curtis, eine schmelzende neapolitanische Kanzone vom Feinsten.