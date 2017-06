Görwihl Ein Herz für Vögel: Auszeichnung für schwalbenfreundliche Häuser in Görwihl

Auszeichnung für schwalbenfreundliche Häuser: Mit dieser Aktion will der Nabu Görwihl dazu beitragen, die Akzeptanz für Schwalben und ihre Nester in der Nähe zu erhöhen. Die 99. Plakette erhält die Familie Thomas Mutter aus Rüßwihl und die 100. Plakette Christoph und Renate Kaiser aus Görwihl.

Hotzenwald – Um die Häuser der Familien Kaiser und Mutter herrscht reger Flugbetrieb. Jedoch keiner, der Krach macht. Denn es sind Rauschschwalben, die sich dort eingenistet haben. Dafür haben die Hausbesitzer kürzlich die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ von Rudi Apel, Vorsitzender des Nabu (Naturschutzbund) Görwihl und seit diesem Mai Schwalbenbeauftragter des Landes Baden-Württemberg, erhalten. Das Besondere daran: Apel durfte der Familie Thomas Mutter aus Rüßwihl die 99. Plakette, der Familie Christoph und Renate Kaiser aus Görwihl die 100. Plakette überreichen.

Mit der Aktion will der Nabu Görwihl dazu beitragen, die Akzeptanz für Schwalben und ihre Nester in der Nähe des Menschen zu erhöhen sowie bestehende Brutplätze zu erhalten und neue zu schaffen. „Jeder kann mit einfachen Mitteln Schwalben an seinem Haus willkommen heißen“, erklärte Rudi Apel an der Übergabe der Auszeichnungen, „mit Nestgrundlagen wie Rauputzstreifen oder Brettchen, mit Kunstnestern und einer Lehmpfütze im Garten“. Mit Kunstnestern klappt es nicht immer, denn „die Vögel haben ihren eigenen Kopf“, so Rudi Apel. Die Familie Kaiser musste nur wenig unternehmen, um den Schwalben ihr Haus schmackhaft zu machen. „Wir haben ein einziges Kunstnest angebracht, die übrigen zwölf Nester haben sie selber gebaut“, berichtet Christoph Kaiser. Als Wohnort und Brutplatz haben sich die Schwalben den Stall ausgesucht. Dort gibt es reichlich Futter in Form von Fliegen. Die Öffnungen an den Türen und Fenstern sind ohne Glas, damit die grazilen Flugkünstler jederzeit ungehindert ein- und ausfliegen können.

Rudi Apel und der NABU möchten mit der Aktion ein Zeichen setzen. Denn nicht jeder duldet Schwalben an seinem Haus. Dabei könnte mehr Akzeptanz der Sommerboten deren Population stärken. „Ohne schwarz malen zu wollen“, so Rudi Apel, „steuern sie in einigen Gegenden Baden-Württembergs auf einem dramatischen Kurs“. Apel konkret: „Mehl- und Rauchschwalben, die einst typischen Begleiter der Menschen, wurden mit ihren Beständen in Baden-Württemberg in der aktuellen Roten Liste als gefährdet eingestuft.“ Als eine Ursache für den Rückgang der Schwalbenpopulation benennt Apel den Verlust und die mutwillige Zerstörung von Nestern und Nistmöglichkeiten. Das Argument, die Vögel würden die Hauswände mit ihrem Kot verschmutzen, lässt er nicht gelten. Für das Problem gebe es eine einfache Lösung. Rudi Apel empfiehlt ein einfaches Brettchen, das unterhalb des Nestes angeschraubt wird und den Schwalbendreck auffängt. „Das Sauberkeitsempfinden des Menschen ist also keine Ausrede mehr“, stellt er klar. Und verweist auf Umfragen in Tourismusregionen, wonach Urlauber das Vorkommen der wendigen Flugkünstler begrüßen. Im Gegenzug empfinden sie Vergrämungsmaßnahmen wie Drähte, Seile oder Flatterbänder als abstoßend.

Die Auszeichnung

Hausbesitzer können sich und ihr Heim als "Schwalbenfreundliches Haus" auszeichnen lassen. Bewerbungen nimmt Rudi Apel entgegen. Kontakt per Telefon 07754/7139 oder per E-Mail (nabu.goerwihl@t-online.de).

Weitere Informationen im Internet:www.NABU.de/schwalben