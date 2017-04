Görwihl Ein Hauch von Wilden Westen: Guggenmusiker freuen sich auf mehrtägiges Fest

Die Höllbachgeister lassen in der Hauptversammlung Höhepunkte des Vorjahres Revue passieren und freuen sich auf das Wild-West-Fest am 6. Mai.

Rotzingen – Auf ein ereignisreiches Jahr konnte die Guggenmusik Höllbachgeister in ihrer Hauptversammlung zurückblicken. Anna Preißer ließ in ihrem Bericht noch einmal alle Höhepunkte Revue passieren und gab Einblick in die vielen unterschiedlichen Aktivitäten. Dazu zählen erstmals in der Vereinsgeschichte gleich drei Hochzeiten von Mitgliedern, außerdem die Halloween-Party und der Tagesausflug nach Hinterzarten. Während der Fasnachtssaison waren die Höllbachgeister jedes Wochenende unterwegs und spielten an zahlreichen Auftritten im ganzen Landkreis. Kassiererin Kathrin Tröndle meldete einen Verlust beim Kassenstand. Die Einnahmen durch die Halloween-Party, die Kuchenverkäufe und die Bewirtung am Martinimarkt konnten die Ausgaben im vergangenen Jahr nicht decken. Größter Posten bei den Ausgaben waren die Busfahrten zu den Auftritten. Dirigent Adrian Zipfel hatte das ganze Jahr viel Spaß mit seiner Truppe und ist zufrieden mit der musikalischen Leistung.

Allerdings wünscht er sich einen besseren Probenbesuch. Aus diesem Grund wurde erstmals eine Anwesenheits-Quote bei den Proben eingeführt. Bei den anschließenden Wahlen gab es einige Änderungen im Vorstand.

Daniel Kumle ist zukünftig stellvertretender Vorsitzender und Marco Stoll übernimmt die Aufsicht der Kasse. Für die Tourplanung ist nun Stephanie Nägele zuständig und Nadine Eckert und Lukas Spitz wurden zu Beisitzern gewählt. Vorsitzender der Höllbachgeister bleibt weiterhin Roland Wasmer.

Dieser konnte direkt im Anschluss zwei Neumitglieder aufnehmen, die die Guggenmusik beim großen Blech verstärken werden. Da es auch zwei Austritte gab, bleibt die Mitgliederzahl konstant bei 52. Gleich sieben Mitglieder konnten dieses Jahr für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt werden: Julia Gäng, Simon König, Michael Brugger, Roland Wasmer, Patrick Stoll, Simon Eckert und Nico Schäuble.

Bis zur nächsten Fasnacht dauert es zwar noch einige Zeit, doch die Guggenmusik steckt bereits mitten in der Planung zur zweiten Auflage des Wild-West-Festes. Dieses wird vom 22. bis 24. Juli auf dem Festplatz in Rotzingen stattfinden.

Die grobe Planung und das Programm stehen bereits, jetzt geht es noch um die Ausarbeitung der Details. Die Vorfreude auf die Veranstaltung ist bereits groß und man hofft, dass man an den großen Erfolg von vor zwei Jahren anknüpfen kann.