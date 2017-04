Görwihl Drei Sammler zeigen im Heimatmuseum Görwihl ihre Schätze

Einblicke in drei unterschiedliche Sammlungsschwerpunkte erhalten die Besucher des Heimatmuseums in Görwihl ab Ostermontag. Puppen, Rosenkränze und Figuren von Tolkien sind die Themen.

Die Winterpause ist vorüber, jetzt kommt wieder Leben ins Heimatmuseum Hotzenwald: An Ostermontag öffnet es seine Pforten. Die Bevölkerung wird mit einer speziellen Ausstellung begrüßt. Die Familien Keck und Wilhelm lassen in ihre Sammlertätigkeit blicken. Inge Keck hat einen Teil ihres Hauses, das auch eine Art Museum ist, geräumt. Nahezu 80 Puppen verschiedener Manufakturen und unterschiedlicher Materialien hat sie ins Heimatmuseum gebracht. Dort hat sie eine Vitrine und ein Regal gut und übersichtlich bestückt.

Auch wer sich nicht so für Puppen interessiert: Ein Blick lohnt sich, weil sie hübsch gekleidet sind und zum Teil ein großes Alter haben. Eine Puppe stammt aus dem Jahr 1937, andere, ebenfalls über 50 Jahre alte Puppen, sind aus Porzellan gefertigt. Auch Holz- oder Pappmachépuppen sind zu sehen. Das Ende zweier Puppen war sogar schon besiegelt, doch Inge Keck holte sie wieder aus dem Sperrmüll und kann sie nun, schön restauriert, in einer Reihe mit geschenkten oder gekauften Mädchen und Jungen zeigen. "Es ist die erste reine Puppenausstellung im Heimatmuseum", weiß Inge Keck. Eines ähnlichen Themas hat sich der Förderverein Heimatmuseum Hotzenwald bereits 1992 angenommen, damals standen allerdings Puppenstuben im Mittelpunkt.

Dass die Sonderausstellung nicht nur Puppenliebhaber auf den Plan ruft, sondern für jeden Geschmack etwas zu bieten hat, liegt an den anderen Exponaten. Inge Kecks Sohn Peter hat eine Vitrine mit Modellen aus der Kinotrilogie "Der Herr der Ringe" nach dem gleichnamigen Roman von J. R. R. Tolkien bestückt. Der Zauberer Gandalf ist auf seinem Pferd Schattenfell zu sehen, auch Gollum, der Turm von Saruman oder das Auge Saurons sind auszumachen. Peter Keck hat die echt wirkenden Miniaturen im Laufe einiger Jahre gesammelt, was sich leichter anhört als es ist, denn die meisten Stücke sind in begrenzten Auflagen gefertigt, mussten reserviert werden und haben heute Seltenheitswert. Mit seiner Frau Dagmar hat er die WETA-Filmstudios in Neu Seeland, wo "Der Herr der Ringe" sowie später "Der Hobbit" entstanden sind, besucht. "Wir sind beide Herr der Ringe-Fans", sagt Peter Keck, "aber kaufen tu ich die Figuren und Modelle, ich bin der Spinner", gibt Peter Keck lachend zu. Er hat kein Problem, seine Sammelleidenschaft der Öffentlichkeit preiszugeben.

Das tut auch Theo Wilhelm, Inge Kecks Bruder. Er hat sich auf Rosenkränze und Gebetsschnüre aus aller Welt spezialisiert und zeigt eine Auswahl seiner Sammlung in einer Vitrine. Seine Sammlertätigkeit hat er vor gut 20 Jahren während eines Besuchs in Lourdes aufgenommen. "Dort ist er auf die Idee gekommen", weiß seine Frau Inge. Auf späteren Reisen wuchs die Sammlung an. Die Sonderausstellung besteht aus einer vielfältigen Kombination und soll verschiedene Zielgruppen anziehen. Unter anderem auch Familien mit Kindern.

Termine und Führungen

Das Heimatmuseum Görwihl öffnet seine Pforten an Ostermontag, 17. April, um 14 Uhr mit der Sonderschau der Sammlerfamilien Keck und Wilhelm. Ihr Thema: Figuren und Modelle von "Der Herr der Ringe", Rosenkränze und Gebetsschnüre aus aller Welt sowie "Schildkröt"- und andere Puppen. Das Heimatmuseum hat danach bis 12. November sonn- und feiertags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Gruppenführungen sind jederzeit nach Anmeldung beim Vorsitzenden Ernst Waßmer, Telefon 07754/14 48, oder bei Harald Scheuble, Telefon 07754/12 79, möglich. Das Museum erstreckt sich über vier Stockwerke und hat einen Aufzug.