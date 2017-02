Görwihl Donald Trump gönnt sich Auszeit bei Rüßwihler Narren

Der diesjährige Ratsabend im Gasthaus Lamm wartete wieder mit einem flotten Programm auf. Narrenrat Thomas Eschbach als US-Präsident forderte dann auch konsequent: "Rüßwihl first!" – inklusive Mauerbau nach Görwihl.

Rüßwihl – Vor einem Jahr machte Darth Vader, der gefürchtete Diener des Imperators aus „Star Wars“, den Rüßwihler Narren seine Aufwartung. Am Donnerstagabend betrat ein anderer, auch nicht gerade lässiger, Zeitgenosse die Bühne im Gasthaus Lamm: Donald Trump, der neue Präsident der USA. In dessen Haut war Narrenrat Thomas Eschbach geschlüpft.

Nach dem anstrengenden Wahlkampf habe er sich eine Auszeit gegönnt, jedoch nicht in Görwihl, sondern in Rüßwihl, „weil es hier etwas zu lachen gibt“. Den Rüßwihler Bürgern versprach er mit Hilfe des Secret-Narrenratservice Unterstützung beim Bau einer Schutzmauer gegen Görwihl, „und Görwihl wird bezahlen“, so Trump. Der außerdem erklärte: „Möchte der Hotzenwald erfolgreich sein, muss gelten: Rüßwihl first.“

Klarer Fall: Der Einfall der „Amerikaner“ saß, das Publikum im randvollen Lamm hatte seinen Spaß und sang bei der Rüßwihler Nationalhymne kräftig mit: „Mitten im Hotzenwald, da steht ein Dörflien klein, Rüßwihl ist es gehießen, ein Dörflein schmuck und fein.“ Die Gastgeber hatten aber nicht nur prominente, sondern auch lokale Gäste dabei. Unter anderem drei Spezialisten, die sich im Rüßwihler Untergrund auf der Suche nach einer Internetleitung befanden und dabei allerhand dörfliche Kuriositäten austauschten.

Am Ende gelangte der Durchbruch und war die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Görwihl gerettet. So ging das weiter: Es ereignete sich allerhand Unerhörtes und kam öffentlich zur Sprache, sogar der Bürgermeister hatte seinen Auftritt. Zwischen Himmel und Hölle, zwischen Engel und Teufel, dachte er laut über das in 18 Jahren Regentschaft Erreichte nach, mit dem Ergebnis, dass der Trend „ins Beschauliche geht“.

Wie es wirklich um Görwihl steht, war auch zu hören: „Görwihl hat die längste Rodelbahn der Welt, seit 18 Jahren geht’s bergab.“ Danach richteten die Narrenräte den Hotzenneunerräten einen satirischen Gruß aus, indem sie als ebensolche Rat bei der Fasnachtsfrau Ramona Eckert suchten.

Später ging es auf die Albtalstraße, wo Granitfledermäuse, Steinböcke und ein heimatverbundener Niederwihler („Freiheit für die Tunnel“) für Unruhe sorgten. Der Abend kam mit viel Witz daher, die Sketche waren erfreulich locker gespielt.

Die Akteure

Für den Rüßwihler Narrenrat der Chrutschlämpe-Zunft standen auf der Bühne: Thomas Eschbach, Matthias Eschbach, Markus Schrieder, Richard Eschbach, Bruno Eschbach, Xaver Lüttin, Max Oldorf, Oskar Oldorf, Lukas Denz, Luis Pfeiffer, Carsten Eschbach, Peter Walenciak.