Niedergebisbach Die kleinen Umzugsteilnehmer in Niedergebisbach erhalten Süßes

Fasnachtsumzug in Niedergebisbach: Viele bunt kostümierte Kinder ziehen durch das Dorf.

Beim großen Fasnachtstreiben ließen es die Niedergebisbacher richtig krachen. Einer schöner als der andere erschien in bunter Maskerade. Selbst die Erwachsenen waren kostümiert. In flottem Marsch zu lauter Blasmusik ging es zunächst durchs Dorf. Immer wieder hielt der Umzug an, dann wurden die vielen Kinder von den Anwohnern mit allerlei Süßem beschenkt, so wie hier im Bild von Sabine Dröse (links). Ein Ständchen nach dem anderen folgte, bis die Formation weiterzog. Der Umzug gipfelte schließlich in einer Mega-Party mit Spiel und Tanz in der Festhalle beim Kindergarten, wo die Feuerwehrabteilung Niedergebisbach-Hornberg leckere Snacks und Getränke für die Teilnehmer parat hielt.