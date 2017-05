Görwihl Die Planungen für das lange angedachte Baugebiet Breite können nun voranschreiten

48 Bauplätze sollen bald im Baugebiet Breite in Görwihl entstehen. Die Grundstückseigentümer zeigen sich nun kooperativ, einst waren die Planungen ins Stocken geraten, weil die Gemeinde einige Flächen nicht kaufen konnte.

Der Gemeinde Görwihl gehen die Bauplätze aus. „Momentan sind alle Bauplätze reserviert“, ist auf der Homepage zu lesen, derzeit gibt es nur die Warteliste für Interessenten. „Alles, was die Gemeinde anbieten konnte, ist voll, wir haben keine Bauplätze mehr“, berichtet Hauptamtsleiterin Isabelle Butz auf Anfrage dieser Zeitung. Somit ist auch in dem zuletzt erschlossenen Baugebiet „Moos II“ im Hauptort kein Platz, der der Gemeinde gehört, zu erwerben. Ebenso in Rüßwihl, wo das Neubaugebiet nördlich der Kapelle keine Lücken mehr aufweist.

Immerhin: Es gibt den Plan, wonach im Hauptort unterhalb der katholischen Kirche ein neues Baugebiet erschlossen werden soll. Zwar steht dieser Plan seit 1999 im Raum, konnte jedoch wegen fehlender Verkaufszusagen einzelner Grundstückseigentümer nicht in die Tat umgesetzt werden. „Die meisten Eigentümer haben inzwischen ihr Grundstück verkauft“, informiert Isabelle Butz. Sie hofft, dass die Gemeinde in absehbarer Zeit auch die übrigen Grundstücke erwerben kann.

Das Baugebiet Breite befindet sich zwischen der katholischen Kirche, dem Gewerbegebiet Schwärze und der Kläranlage am Dorfrand von Görwihl. Die Gesamtfläche beträgt sechs Hektar, davon 1,5 Hektar Ausgleichsfläche. Bebaubar sind 4,5 Hektar. Der Vorentwurf aus dem Jahr 2008 sieht zwei Doppelreihen, vorwiegend mit Einfamilienhäusern, vor. Dieser Entwurf hat bereits die frühzeitige Behördenanhörung passiert, muss aber überarbeitet werden – schon wegen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses im Gewann Bifig an der Hauptstraße, von wo die Zufahrt in das künftige Baugebiet erfolgen soll.

Ende Juni soll es den ersten Termin mit den Planern geben. Das Büro Südwest soll für die städtebauliche Entwicklung, das Büro Gutmann für die Erschließung (Straßen, Kanäle) verantwortlich zeichnen. Es geht weiter mit der Planung des Baugebiets Breite, nur nicht von ganz vorne, sondern so, dass auf dem bisher Geschaffenen aufgebaut werden kann. Im Entwurf von 2008 befinden sich vier Reihen mit je zwölf Bauplätzen. Durch eine Gabelung nach dem künftigen Feuerwehrhaus entstehen zwei Straßen.

In der Breite sollen 48 Bauplätze entstehen. „Ein so großer Baugebiet hatten wir noch nie“, erklärt Butz. Jedoch, so die Hauptamtsleiterin: „Bis das Baugebiet erschlossen ist, kann es drei Jahre dauern.“ Einige Vorbereitungen hat Görwihl schon 2014 getroffen, als im Rahmen des Wasserversorgungskonzeptes für das Baugebiet Breite die obere Druckzone (Hochbehälter Günnetsmättle) und die untere Druckzone (Hochbehälter Hühnerbühl) durch einen Druckreduzierungsschacht miteinander verbunden wurde. Dadurch kann die Wasserversorgungssicherheit im Unterdorf verbessert werden.

Im Gemeinderat war immer wieder darauf gedrängt worden, mit Hochdruck am Baugebiet Breite zu arbeiten. 1999 war es erstmals mit 56 Bauplätzen angedacht worden. Weil jedoch die Eigentümer zweier Grundstücke, die zusammen rund ein Drittel des geplanten Baugebiets einnehmen, zum Verkauf nicht bereit waren, stockten die Pläne. Bürgermeister Carsten Quednow brachte als Alternative die Erweiterung des Baugebiets „Moos“ ins Spiel.