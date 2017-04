Görwihl Die Hotzenwald-Bauernkapelle gestaltet ihr Konzert als eine musikalische Reise in den Süden

Die Hotzenwald-Bauernkapelle entführt ihre Zuhörer nach Italien. Das Konzertmotto schlägt sich auch in der Speisekarte nieder.

Rimini, Venedig, Rom und Neapel: Das waren einige von vielen Stationen, die die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl bei ihrem Jahreskonzert am Samstag ansteuerte. Die Wettervorhersage versprach Sonne und Wärme, bunte Farbtupfer und mediterrane Lebensfreude. Hinzu kam ein bisschen Romantik, etwas Pop und Swing, was dem Abend eine spannende musikalische Vielfalt verlieh.

Dirigent Ronald Frischknecht hatte „seine“ Kapelle für den Auftritt in der fast vollen Hotzenwaldhalle bestens vorbereitet. Obwohl er kein leichtes Programm zusammengestellt hatte, kamen die Musiker des Orchesters meisterlich über die Runden. Auch Moderator Christian Gerspacher machte einen guten Job, indem er Wissenswertes mit Witz paarte und so südländische Lockerheit versprühte. Sogar die Küche hatte sich auf die „Reise in den Süden“ – so der Titel des Jahreskonzerts – vorbereitet. Denn die Menükarte stand teilweise unter dem Konzertmotto, enthielt sie doch einen Antipastiteller mit gegrilltem Gemüse und Käse, dargereicht mit einem Gläschen „Primitivo“.

Die Reise begann mit dem „Florentiner Marsch“ und führte auf direktem Weg nach Neapel zu „Funiculi, Funicula“, einem volkstümlich gehaltenen Lied, das Ende des 19. Jahrhunderts aus Anlass der Eröffnung einer Seilbahn auf den Vesuv komponiert worden war. Ein Badeurlaub am Fuß des Vulkans wäre jetzt angebracht gewesen, aber nein, das Jugendensemble mischte sich plötzlich ein und bot ein kurzweiliges Platzkonzert unter der Leitung von Dagmar Keck, die kurzfristig aus dem Takt geriet, weil ihr ein Geburtstagsständchen offeriert wurde.

Danach ging es entlang der Adriaküste nach Venedig weiter: „Wir brechen auf zur Besichtigung der Lagunenstadt“, erklärte Christian Gerspacher. Dort erwartete die Zuhörer „La Basilica di San Marco“, vom Orchester subtil und unaufgeregt, fast verträumt intoniert. Letzte Station vor der Pause: Mailand mit dem Teatro alla Scala, einem bedeutenden Opernhaus, wo der Triumphmarsch aus „Aida“ erklang.

Der zweite Konzertteil begann mit dem Gassenhauer „Azzurro“ aus der Feder von Paolo Conte, berühmt geworden durch Adriano Celentano (dessen „Svalutation“ auch prima gepasst hätte), und führte in das dichte Straßennetz von Rom zu einem Ausschnitt aus der Oper „Turandot“. Nicht fehlen durfte der Melodienreigen „Eine Italienreise“ von Gerhard Winkler und natürlich „Marina“ von Rocco Granata und „Bella Mare“ von Willy Lange. Die Hotzenwald-Bauernkapelle zeigte sich bis zum Finale in bester Spiellaune, warf ihr ganzes Können in die Waagschale – und gewann locker die Herzen des Publikums. Bravissimo! Ein unvergesslicher Italien-Urlaub.