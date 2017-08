Görwihl Die Gäste des Kultursommers können sich in das Kunstwerk "Große Kontemplation" versenken

Martin Schwer stellt seine begehbare Skulptur "Große Kontemplation" beim Görwihler Kultursommer vor. Sie ähnelt einer Kapelle und soll in der schnelllebigen Zeit zum Verweilen einladen.

Gleichermaßen begeistert von der großen Publikumsresonanz wie von der stürmischen Atmosphäre des Abends war Martin Schwer aus Furtwangen bei der Vorstellung seiner „Großen Kontemplation“ am Mittwochabend auf der Wiese oberhalb von Oberwihl Richtung Hogschür im Rahmen des Görwihler Kultursommers. Eine ansehnliche Gruppe hatte sich trotz der bedrohlich geballten Wolkenformationen am bereits dämmrigen Himmel auf den Weg gemacht und wurde von Haymo Bruggers heimeligen Alphornklängen bei der imposant in diesen Himmel ragenden begehbaren Skulptur begrüßt.

Martin Schwer hatte die „Große Kontemplation“ im vergangenen Jahr in der Herrischrieder Pfarrkirche schon einmal vorgestellt, wo sie wie eine Kapelle in der Kirche gewirkt hatte. Zunächst sei sie von manchen Besuchern als Fremdkörper wahrgenommen worden, erklärte Pfarrer Stahlberger, später dann, um die Weihnachtszeit, hätten manche die Krippe darin entdeckt. Und an Aschermittwoch, als sie dann wieder abgebaut war, wurde sie plötzlich sogar vermisst. Nun soll sie nach der Vorstellung des Künstlers ihre Wettertauglichkeit unter Beweis stellen, entsprechend meinte dieser am Ende seiner Erläuterungen lakonisch: „Jetzt fehlt nur noch das Donnerwetter.“

Kontemplation, so hatte Schwer zuvor ausgeführt, sei im Grunde die Erfahrung von Dauer, von Verweilen in unserer schnelllebigen Zeit, in der immer mehr ihrem Wesen nach notwendig punktuelle Erlebnisse aneinandergereiht würden und damit letztlich zu einer extremen Beschleunigung führten, ohne echte Dauer schaffen zu können. Die „Große Kontemplation“ könne hier etwa bedeuten, die Schönheit der weiten Landschaft zu erfahren, in der man sich sonst vielleicht verlieren würde. In einer belebten Fußgängerzone aufgestellt hingegen, würde sie vermutlich im Gegenteil ein Rückzugsort sein. Schwer lud alle ein, einfach hineinzugehen, die Tür hinter sich zu schließen und zu erfahren, ob sie diese Situation innerlich berühre, ob dieses kontemplative Erleben ihnen dabei aufgrund gefühlter Dauer einen Gewinn an Zeit verschaffe.

An diesem Abend jedenfalls ließen die Anwesenden sich gerne Zeit, bei einem Apéro der Oberwihler Landjugend ins Gespräch zu kommen, wobei immer wieder zwischendurch auch tatsächlich der ein oder andere für ein Weilchen verschwand, um die „Große Kontemplation“ auf sich wirken zu lassen.