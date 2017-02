Görwihl Die Frauenfasnacht der Niederwihlerinnen, Oberwihlerinnen, und Rüßwihlerinnen wird zum kunterbunten Spaß am Schildbach

Die Frauenfasnacht der Niederwihlerinnen, Oberwihlerinnen, und Rüßwihlerinnen wird zum kunterbunten Spaß am Schildbach

die Frauenfasnacht der Görwihler Ortsteile Niederwihl, Oberwihl, und Rüßwihl sorgt für Stimmung mit Musik, Witz und Tanz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Stimmung pur gab es am Mittwochabend bei der Frauenfasnacht der Niederwihler-, Oberwihler, und Rüßwihlerinnen in der Fischerhütte am Schildbach. Nur zögerlich füllte sich anfangs das Lokal, doch bald gab es keine freien Plätze mehr. Dicht gedrängt wurde geschunkelt, getanzt und natürlich auch getratscht und schließlich auch mit feinen Tröpfchen die Stimmung angeheizt. Bunt kostümiert erschien die Damenwelt, Cowgirls, Indianerinnen und viele weitere bunt Kostümierte wetteiferten miteinander, den Stimmungsbarometer zum Kochen zu bringen.

Eine bunte Folge von Einlagen bildete das Programm des Abends. So zeichnete Andrea Schrieder humorvoll den Werdegang eines Christbaumes auf, ehe dieser an diesem Abend in der Schildbachhütte zum Narrenbaum wurde. Dieser wurde reichlich mit vielen nützlichen Utensilien geschmückt, denn schließlich wurde der Narrenbaum anschließend verlost, wobei die Gewinnerin verpflichtet wird, im kommenden Jahr nicht nur den Narrenbaum zu stellen, sondern auch bei der Baumüberbringung ein gebührendes Fest auszurichten.

Zu den Höhepunkten des Abends zählte der bekannte deutsche Country-Song von Truck Stop „Der wilde, wilde Westen“, ergänzt durch „fängt gleich hinter dem Schildbach an“, den die Cowgirls von Oberwihl inszenierten. Mit kräftigen Stimmen wurde dabei Bürgermeister Carsten Quednow aufs Korn genommen, weil in Oberwihl der längst versprochene Saal immer noch nicht verwirklicht wurde: „Mir spielet uf de Stroße, weil mir kein Raum könnet ha“. Sie sangen abschließend: „Mir sind doch it in Strittmatt, wo wänd denn ihr suscht no?“

In lockerer Folge wurde gesungen, Witze erzählt und schließlich auch getanzt, wobei DJ Lollipop für den musikalischen Part sorgte.