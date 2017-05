Görwihl Die Feuerwehr Görwihl dankt ihren treuen Mitgliedern

Die Gesamtfeuerwehr Görwihl ehrt langjährige Kameraden. Kommandant Thomas Mutter fällt die erneute Kandidatur schwer.

Wahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Görwihl in der Hotzenwaldhalle. In geheimer Abstimmung wurde der bisherige Kommandant Thomas Mutter mehrheitlich in seinem Amt bestätigt. Mutter lies vorab allerdings durchblicken, dass ihm eine erneute Kandidatur schwergefallen sei. Neuer stellvertretender Kommandant ist Georg Masuch. Der bisherige Vize Alexander Efinger stand nicht mehr zur Wahl. Schriftführer bleibt Christof Mutter.

In der Versammlung wurden zahlreiche Feuerwehrkameraden der einzelnen Abteilungen für ihre langjährige Treue geehrt. Verliehen wurden die Feuerwehrehrenzeichen in Gold und Silber für 40- beziehungsweise 25-jährige Dienstzeit. Seitens der Gemeinde verlieh Bürgermeister Carsten Quednow die Auszeichnung für 30-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr.

In seinem Tätigkeitsbericht sprach Kommandant Thomas Mutter rückblickend auf fünf Jahre mit Höhen und Tiefen. Mutter bedankte sich für die Unterstützung seiner Arbeit: "Alleine ist in der Feuerwehr nichts möglich.“ Der Dank des Kommandanten galt auch den Gruppenführern für ihre Bereitschaft zur Weiterbildung. Für sein vorbildliches Engagement erhielt Martin Huber ein Präsent. Huber hatte die Atemschutz-Werkstatt aufgebaut und sorgt für die Wartung der Geräte. Schriftführer Christof Mutter informierte über den aktuellen Stand der Gesamtwehr mit 236 Mitgliedern, davon 35 in der Jugendfeuerwehr und 28 in der Altersabteilung.

Mutter hatte jede Menge Zahlen mitgebracht und zeigte den Ausbildungsstand sowie die Altersstruktur und die Art der Einsätze auf. Demnach wurde am häufigsten technische Hilfeleistung erbracht, etwa bei Wetterextremen oder Verkehrsunfällen. Infos gab es auch zu den Aktivitäten der Jugend- und Altersabteilung. Mutter dankte der Gemeinde seitens der Feuerwehr für die geplanten Anschaffungen und Investitionen, allen voran der Bau des neuen Gerätehauses.

Bürgermeister Carsten Quednow würdigte die ehrenamtliche Leistung der Kameraden. Eine gut funktionierende Wehr sei „Pflichtaufgabe der Gemeinde“. Kreisbrandmeister Thomas Santl informierte unter anderem über die Sicherung der Gerätehäuser und den digitalen Sprechfunk. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Manfred Rotzinger, appellierte an die Einheit in der Wehr: "Steht alle hinter eurem Kommandanten.“ Zur Versüßung des Dienstes gab es von Pfarrer Bernhard Stahlberger für die neu gewählten und scheidenden Kameraden ein Glas mit leckerem Honig.

Die Ehrungen