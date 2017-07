Görwihl Der Naturparkmarkt soll mehr Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag locken

Der Gewerbekreis möchte den verkaufsoffenen Sonntag mit einer Attraktion aufwerten und plant dazu einen Naturparkmarkt. Die Aktion "Dusse gschtuhlet" wird wohl eingestellt, weil sie kaum Gewinn abwirft.

Görwihl (psc) Trotz rückläufigem Interesse an den Aktionen des Gewerbekreises Görwihl will dieser den Kopf nicht in den Sand stecken. Der Verein geht mit einer neuen Idee in die Offensive. Den verkaufsoffenen Sonntag 2017 soll der Naturparkmarkt vom Naturpark Südschwarzwald aufpeppen. Davon berichtete Heike Mutter, stellvertretende Vorsitzende des Gewerbekreises, in der Hauptversammlung.

Mutter versprach sich vom Naturparkmarkt eine Sogwirkung. Er sei eine Marke und fördere die nachhaltige Entwicklung von Natur, Kultur sowie Landwirtschaft. Zu den kulinarischen Genüssen biete der Markt ein Programm mit Kunsthandwerk, Musik und Schwarzwälder Tradition. Offen blieb, wo in Görwihl er stattfinden soll. Eine Option ist der Marktplatz. Klar ist hingegen das Datum: Sonntag, 21. Mai.

Damit wird auch der verkaufsoffene Sonntag einen Monat später als bisher durchgeführt. "Der Gewerbekreis will damit Görwihl attraktiver machen", begründete Vorsitzende Ignazia Bär die Neuerung. Allerdings: Sollte der Naturparkmarkt kommen, würde "Dusse gschtuhlet" wegfallen. Für den Gewerbekreis offenbar kein Beinbruch, da die jüngste Veranstaltung dieser Art nur mäßig besucht war. "Mit Dusse gschtuhlet waren wir sehr enttäuscht", blickte Bär zurück. Vor allem die einheimische Bevölkerung hätte sich rar gemacht, berichtete sie.

Überhaupt blieben die Veranstaltungen des Gewerbekreises hinter den Erwartungen zurück. "Viele Aktionen, viele Kosten", erklärte Kassiererin Tanja Baumgartner. Hängen geblieben sei nicht viel, "Dusse gschtuhlet" habe nur 291 Euro eingebracht. Immerhin: Die Gutscheinaktion des Gewerbekreises läuft gut. 7500 Euro seien an Gutscheinen eingelöst worden, so Baumgartner, "300 Euro mehr als im Vorjahr".

Jetzt steht die letzte Aktion im laufenden Jahr des Gewerbekreises vor der Tür: der Adventszauber. Er findet an vier Montagen statt. Auftakt ist am 28. November mit Pfarrer Bernhard Stahlberger und der 3. Klasse der Schule Görwihl. Am 5. Dezember übernimmt Pfarrerin Heidrun Moser mit der Hotzenwald-Bauernkapelle. Die weiteren Termine sind am 12. Dezember (Diakon Günter Kaiser, Safer Sax) und 19. Dezember mit der Aufführung eines kleinen Schauspiels durch Kinder des Kinderheims Alpenblick sowie der Trachtenkapelle Strittmatt.

Die von Bürgermeister Carsten Quednow geleitete Wahl bestätigte den Vorstand: Vorsitzende Ignazia Bär, ihre Stellvertreterin Heike Mutter, Kassiererin Tanja Baumgartner und Schriftführer Herbert Böhler. Quednow bedankte sich für das Engagement des Vereins.

Der Verein

Der Gewerbekreis Görwihl hat 28 Mitglieder. Vorsitzende ist Ignazia Bär, Telefon 07754/401. Ihre Stellvertreterin ist Heike Mutter, Kassiererin Tanja Baumgartner, Schriftführer Herbert Böhler, Beisitzer Marianne Boll, Gabi Fricker und Hella Steinbrunn.

