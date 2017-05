Görwihl-Rüßwihl Der "Lamm"-Seniorwirt Ernst Rüd wird 80 Jahre alt

Ernst Rüd, ehemaliger Wirt des Rüßwihler Traditionsgasthauses "Lamm", feiert seinen 80. Geburtstag. Der rüstige Rentner ist immer noch vielseitig aktiv, er hilft seinem Sohn im Gasthaus, arbeitet im Wald und geht gern mit seiner Ehefrau Marlene auf Urlaubsreisen.

Der Seniorwirt des bekannten Gasthauses „Lamm“ in Rüßwihl, Ernst Rüd, feiert am Montag, 29. Mai, seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar ist noch überaus rüstig. So ist er, zusammen mit seiner Frau Marlene, auch heute noch öfter auf Urlaubsreisen unterwegs. Außerdem denkt er gerne an die Zeit zurück, als er in seinem Gasthaus viele schöne Stunden mit seinen Gästen verbringen konnte. Er ist aber auch froh darüber, dass sein Sohn Peter mit seiner Frau Angelika das Gasthaus weiterführt.

Ernst Rüd ist ein Rüßwihler Urgestein. Er kam in dem traditionsreichen Gasthaus „Lamm“ auf die Welt, das es seit dem Jahr 1824 gibt und an das früher auch noch eine Landwirtschaft angegliedert war. In Rüßwihl besuchte er die Volksschule und machte anschließend eine Lehre als Schuhmacher. Dann arbeitete er als Geselle in Waldkirch, ehe er 1958 wieder nach Rüßwihl zurückkehrte. Mehr als zehn Jahre arbeitete er dann in der Albbrucker Papierfabrik und anschließend in der Firma Sedus in Dogern, bevor er den Gastronomiebetrieb von den Eltern übernahm.

Ernst Rüd heiratete 1959 seine Ehefrau Marlene, die drei Kindern das Leben schenkte. 1988 wurde das Gasthaus umgebaut. Mit 20 Fremdenzimmern bietet der Betrieb auch Urlaubsgästen einen schönen Aufenthalt in herrlicher ländlicher Umgebung. Vor drei Jahren wurde das Gasthaus an den Sohn übergeben. Für Ernst Rüd gibt es nie Langeweile. Immer noch steht er helfend zu Seite, wenn er gebraucht wird, beschäftigt sich noch mit Forstarbeiten, weiß aber auch einen schönen Urlaub zu genießen. So verbringt er seine Urlaubstage nicht nur in Bayern oder Österreich, sondern auch bei den Kindern.

Ernst Rüd gehört nunmehr schon weit mehr als 60 Jahre der Rüßwihler Feuerwehr an. Obwohl es früher noch keine Jugendfeuerwehr gab, trat er bereits als 13-Jähriger der Feuerwehr bei. Als Gruppenführer machte er mit seinen Kameraden zweimal das bronzene Leistungsabzeichen und war von 1976 bis 1984 auch Kommandant der Rüßwihler Wehr. 1985 wurde Ernst Rüd zum Ehrenmitglied ernannt. Auch heute noch ist der Jubilar Mitglied der Rüßwihler Altersmannschaft.

Zum Geburtstag werden sich neben seiner Frau, den drei Kindern mit Partnern und den drei Enkelkindern auch sicherlich viele seiner Freunde den guten Wünschen anschließen.