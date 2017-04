Görwihl "Der Herr der Ringe": Sonderausstellung des Heimatmuseums Görwihl präsentiert Modelle und Figuren

Heimatmuseum in Görwihl präsentiert in einer Sonderausstellung besondere Sammler-Stücke. Im Fokus stehen dabei Gegenstände der Sammlerfamilien Keck und Wilhelm. Ihr Thema: Figuren und Modelle von "Der Herr der Ringe", Rosenkränze und Gebetsschnüre aus aller Welt sowie "Schildkröt"- und Porzellanpuppen.

Görwihl – Im Heimatmuseum Hotzenwald am Marktplatz in Görwihl herrscht wieder Betrieb. An Ostermontag wurde die Saison 2017 unter regem Interesse eingeläutet. Im Fokus stand dabei die Eröffnung der Sonderausstellung der Sammlerfamilien Keck und Wilhelm. Ihr Thema: Figuren und Modelle von "Der Herr der Ringe", Rosenkränze und Gebetsschnüre aus aller Welt sowie "Schildkröt"- und Porzellanpuppen. "Diese Sonderausstellung ist ein Selbstläufer, die Vorstandschaft hatte damit gar nichts zu tun", lobte Ernst Waßmer, neuer Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum, die Ausstellenden.

Waßmer bezeichnete die neue Sonderausstellung als "echte Bereicherung für das Museum". Insbesondere die in einer Vitrine ausgestellten Modelle aus "Der Herr der Ringe" erachtete er als "Neuland für uns". Sammler Peter Keck sagte zu seiner Motivation, die in begrenzter Stückzahl erhältlichen Figuren und Behausungen erworben zu haben: "Wenn es ein neues Modell gibt, muss man sofort zuschlagen."

Was jedoch nicht so einfach sei, da die Modelle überwiegend in Neuseeland auf den Markt gelangen würden und für ihn als Görwihler nur übers Internet zu haben sind. Neuseeland war für ihn und seine Frau Dagmar das Ziel einer Reise im Jahr 2011, nachdem sie die dort entstandene Filmtrilogie "Der Herr der Ringe" von Regisseur Peter Jackson gesehen hatten. Was ihn am nach dem gleichnamigen Roman von J.R.R. Tolkien gedrehten Film begeistert, erklärte Peter Keck so: "Es geht vor allem darum, dass kleine Wesen – in dem Fall die Hobbits – etwas Gutes in der großen Welt bewirken können."

Kleine Wesen bilden auch die Sammlung von Inge Keck. Sie sei schon als Kind von Puppen begeistert gewesen, sagte sie am Montag. Ihre erste Schildkrötpuppe namens "Bärbel" hatte sie zu Weihnachten bekommen, fiel jedoch in eine Jauchegrube "und weg war sie". Viel später, als sie verheiratet war, erzählte sie ihrem Mann von dem Missgeschick, worauf es bei ihm "klick" gemacht und er ihr eine neue "Bärbel" geschenkt habe.

"So hat die Sammelleidenschaft ihren Lauf genommen", berichtete Inge Keck. Dieselbe Sammelleidenschaft ereilte Theo Wilhelm vor 20 Jahren bei einem Aufenthalt in Lourdes. Dort erstand er den ersten Rosenkranz. Durch die Mithilfe seiner Familie, Verwandten, Freunde und Bekannten, die auf ihren Reisen an ihn dachten, wuchs seine Sammlung ständig. Ein Teil davon ist seit Montag in einer Vitrine im Museum zu bestaunen.

An der Eröffnung nahmen unter anderem der neue Ehrenvorsitzende des Fördervereins, Harald Scheuble, Webermeister Oskar Matt, Ehrenbürger Paul Eisenbeis sowie Bürgermeister Carsten Quednow teil. Ernst Waßmer bedankte sich bei der Gemeinde Görwihl, da diese "der größte Sponsor des Heimatmuseums ist".

Das Museum

Das Heimatmuseum in Görwihl ist bis 12. November jeden Sonn- und Feiertag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Das Museum erstreckt sich über vier Stockwerke und hat einen Aufzug. Der Eintritt ist frei. Gruppenführungen sind nach Voranmeldung ganzjährig möglich. Kontakt: Ernst Waßmer, Telefonnummer 07754/14 48, oder Harald Scheuble, Telefon 07754/12 79.