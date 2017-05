Görwihl Das Konzert von Sängerbund Frohsinn Görwihl und MGV Dogern bringt Urlaubsstimmung

Das gelungene Doppelkonzert des Sängerbunds Frohsinn Görwihl und des Männergesangvereins Dogern zaubert südländisches Flair in den Pfarrsahl Görwihl und unterhält die zahlreichen Gäste.

Das Thema des Frühjahrskonzerts des Sängerbunds Frohsinn Görwihl passte perfekt: „Spanische Nächte“ entsprach auch ziemlich genau dem Klima am Samstag. Der erste richtig warme, fast mediterrane Tag im Hotzenwald mit den Düften von Blumen und Blüten gab den vielen Besuchern des Konzerts im Pfarrsaal das Gefühl, zwischen Granada und Valencia gestrandet zu sein. Den Sängern mit ihrem neuen Dirigenten Christoph Demandt und zwei Gästen aus Oberwihl erging es offensichtlich gleich. Nach dem musikalischen Aperitif „Audite Silete“ („Ja höret und schweiget“), gefolgt von „Klänge der Freude“, entledigten sie sich ihrer Westen, während die Gastsänger vom Männergesangverein Dogern den Frühling mit drei Liedern hochleben ließen.

Die fünfteilige Suite „Spanische Nächte“ gaben die Görwihler Sänger mit roten Rosen im weißen Hemd zum Besten. Auch Nelly Ziegler, die den Konzertabend am Klavier begleitete, und der Laufenburger Gitarrist Adrian Brenneisen ließen sich Rosen anstecken. In dem spanischen Zyklus gab es zwei Soloauftritte. Andreas Wasmer sang das aus Andalusien stammende „Traue nimmer deinem Glücke“ mit einer Dramatik und Grandezza, dass im Saal die Lichter hätten ausgehen können und keiner hätte es gemerkt. Ausgezeichnet auch der von Brenneisen ohne Begleitung gespielte „Tango en skai“ für Gitarre. „Zwei treue Augen“ schlossen den ersten Konzertteil ab. Nach der Pause feierte der Männerchor Dogern unter der Leitung von Ulrich Tomm die Natur, anschließend ging es mit drei Trinkliedern weiter. Zum Ausklang ertönte „Was halt ich in Händen“ und "Liebe das Leben“. Zwischenzeitlich wurde es voll auf der Bühne, als beide Chöre zusammen auftraten.

Die Dirigenten hatten ihre Männer bestens vorbereitet. Das Doppelkonzert fiel unterhaltsam und kurzweilig aus, mit etlichen Spitzen, konzentriert und stilsicher zu Gehör gebracht. Für Christoph Demandt war das Frühjahrskonzert eine gelungene Premiere. Das Konzept mit einem Gastchor folgte demjenigen von vor einem Jahr, als der Sängerbund mit dem Kirchenchor Dillendorf unter der Leitung von Wolfgang Hieske gemeinsame Sache machte. Hieske gab damals nach dem Konzert den Taktstock beim Sängerbund ab, ließ es sich aber nicht nehmen, an den „Spanischen Nächten“ mitzusingen.

Einige Minuten lang stand Karl Frommherz im Mittelpunkt. Der Görwihler Sänger hält dem Sängerbund seit 40 Jahren die Treue. Dafür überreichte ihm der Vorsitzende Richard Baumgartner eine Urkunde und eine Ehrennadel vom Badischen Chorverband. „Ein Verein kann nur bestehen, wenn er von den Mitgliedern über Jahrzehnte getragen wird“, sagte Baumgartner. Karl Frommherz sei nicht der Mann der großen Worte, erklärte er, „aber ein zuverlässiger Tenorsänger“.