Görwihl Darum kamen Bürgermeister und Gemeindrat nicht zur Spital-Infoveranstaltung

Bürgermeister Carsten Quednow hat erklärt, warum er und der Gemeinderat nicht an der Spital-Infoveranstaltung teilgenommen haben. Es gab eine Terminkollision, der Gemeinderat tagte parallel nicht-öffentlich zur Breitbandversorgung.

Die Abwesenheit von Bürgermeister und Gemeinderat an der Informationsveranstaltung des Fördervereins für das Spital Bad Säckingen am Dienstag im Pfarrsaal ist geklärt. Laut Bürgermeister Carsten Quednow handelte es sich um eine Terminkollision. "Der Termin mit dem Förderverein war nicht mit unserem Rathaus abgestimmt. Frau Köster (Vorsitzende des Fördervereins) wurde von uns informiert, dass wir zeitgleich eine Sitzung des Gemeinderates haben und nicht oder nur sehr spät kommen können", erklärte gestern Quednow gegenüber dieser Zeitung.

Die Veranstaltung des Fördervereins sei ursprünglich für Februar geplant gewesen und wurde von diesem kurzfristig auf den 24. Januar vorgezogen. Quednow weiter: "An diesem 24. Januar hatten wir jedoch bereits seit Längerem eine Info-Sitzung mit dem Gemeinderat zu dem ebenfalls sehr wichtigen Thema Breitbandausbau eingeladen. Diese zu verschieben war nicht möglich, da wir auch hier schnell vorankommen müssen." Quednow hatte sich dafür eine Woche vorher bei der Vorsitzenden des Fördervereins schriftlich entschuldigt. Wörtlich: "Ich bitte sehr darum, uns zu entschuldigen, ansonsten wirft das eventuell ein schlechtes Bild auf unser Gremium und dieser Eindruck darf nicht entstehen. Dieses wichtige Thema liegt uns sehr am Herzen, nur ist diese Terminabsprache nun leider nicht so glücklich gelaufen."

Bei der nicht öffentlichen Sitzung hatte ein namhaftes Telekommunikationsunternehmen dem Gemeinderat Netzausbaupläne vorgestellt. Weil dabei betriebswirtschaftliche Angaben auf den Tisch kamen, wurde die Sitzung nicht öffentlich durchgeführt, so Quednow. Weiter erklärte er: "Um eine Teilnahme an beiden Terminen zu ermöglichen, haben wir kurzfristig alle Hebel in Bewegung gesetzt und die Sitzung von 19.30 Uhr auf 18 Uhr vorverlegt, um eventuell noch zum Förderkreis zu können. Die Sitzung ging aber aufgrund der umfangreichen Thematik bis kurz nach 21 Uhr. Aus diesem Grund war kein Bürgermeister und, mit Ausnahme von Roland Lauber, kein Gemeinderat dort. Roland Lauber konnte aufgrund seiner Praxis nicht um 18 Uhr ins Rathaus kommen und ist dann direkt zur Veranstaltung des Förderkreises gegangen."

An der Veranstaltung am Dienstag hatte es Unmutsäußerungen zum Fernbleiben von Bürgermeister und Gemeinderat gegeben. Beatrix Köster hatte zu Beginn der Sitzung erwähnt, dass der Bürgermeister sich und den Gemeinderat zur Informationsveranstaltung angesagt hätte, nur dass es etwas später werden könnte. Nach zehn Minuten Wartezeit begann die Veranstaltung. Sie dauerte bis 20.45 Uhr, war also beendet, bevor die Sitzung des Gemeinderates zu Ende war.