Görwihl Darum herrschte beim Verkaufsoffenem Sonntag teilweise Verkehrschaos

Der große Besucherandrang beim Verkaufsoffenen Sonntag in Görwihl und dem Naturparkmarkt brachte auch zeitweise ein Verkehrschaos mit sich. Der Grund: Fußgänger und Autos trafen in Hauptstraße aufeinander, passiert ist glücklicherweise nichts. Das Verkehrschaos war auch Thema im Gemeinderat. Der Gewerbekreis will für das nächste mal nachbessern und versprach ein Verkehrskonzept.

Görwihl – Der verkaufsoffene Sonntag in Verbindung mit dem Naturparkmarkt vor drei Tagen bescherte dem Ort Görwihl ein ungeahntes Besucher- und Verkehrsaufkommen. Da mehrere Verkaufsstände sich an der Hauptstraße zwischen der Abzweigung in die Kirchstraße und dem Rathaus befanden, der Verkehr jedoch nicht umgeleitet wurde, kam es gelegentlich zu kritischen Situationen: Auto- und Motorradfahrer teilten sich die Hauptstraße mit Fußgängergruppen.

Dies war auch Gemeinderat Herbert Nägele aufgefallen. Er bemängelte in der Gemeinderatssitzung am Montag die Verkehrsführung während des verkaufsoffenen Sonntags im Hauptort. "Es ist ein Wunder, dass nichts passiert ist", sagte er. Nägele forderte im Fall einer Wiederholung der Veranstaltung ein besseres Verkehrskonzept "und eine entsprechende Umfahrung". Seine Beobachtungen bestätigte Bürgermeister Carsten Quednow. Auch er habe "ein kurzfristiges Verkehrschaos festgestellt", sagte er. "Positiv war aber auch, dass die Leute in der Lage waren, das zu meistern", so Quednow weiter. Der Gewerbekreis habe die Veranstaltung "spitzenmäßig organisiert", hielt er fest. Aber eben: "Es wurde falsch geparkt, außerdem wurde der Durchgangsverkehr durch Fußgänger beeinträchtigt", bemerkte Quednow.

Tatsächlich war die nicht gesperrte Hauptstraße teilweise von Fußgängern derart bevölkert, dass die vorbeifahrenden Automobilisten in Schritttempo fahren oder immer wieder anhalten mussten. Immerhin: Zwischen der Abzweigung in die Kirchstraße bis Höhe Elektro Keller war "Tempo-30-Zone" mehrfach beschildert. Für den Verkehr gesperrt war nur der Marktplatz, wo der größte Teil des Naturparkmarktes stattfand. Zu Verkehrsbehinderung war es außerdem während der Schauübung der Jugendfeuerwehr gekommen. Die Jugendlichen hatten Wasserschläuche über die Hauptstraße verlegt und mit bewegbaren Fahrbahnschwellen gesichert – was manche Motorradfahrer vor Probleme stellte und von Ungeduldigen mit Kopfschütteln quittiert wurde.

Gewerbekreis will nachbessern

Gemeinderat Roland Mutter, mit seinem Geschäft auch Mitglied des Gewerbekreises Görwihl, sagte zu den Vorkommnissen am Sonntag: "Im Vorfeld konnte niemand mit so vielen Leuten rechnen. Aber wenn wir es das nächstes Mal wieder machen, werden wir die Verkehrssicherheit gewährleisten." Dies könnte nach Ansicht von Bürgermeister Quednow durch die Anordnung eines einseitigen Parkverbots geschehen. Quednows Fazit: "Die Ursache für das kurzfristige Verkehrschaos war nicht der Markt, sondern die Besucher." Er appellierte an deren Mitverantwortung. Während der Veranstaltung am Sonntag bestanden Parkmöglichkeiten unter anderem bei der Hotzenwaldhalle.