Görwihl DRK ehrt zahlreiche Blutspender

Bürgermeister Carsten Quednow und DRK-Geschäftsführerin Kirsten Frahm haben zahlreiche Blutspender geehrt und eine besondere Auszeichnung vergeben.

Görwihl (psc) Thomas Baumgartner und Werner Jehle haben in ihrem Leben bislang je 25 Liter von ihrem Blut gespendet. Dafür wurden sie am Sonntagmorgen im Rot-Kreuz-Heim am Mühleberg in Görwihl von Bürgermeister Carsten Quednow und der örtlichen DRK-Geschäftsführerin Kirsten Frahm mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Baumgartner (Niederwihl) und Jehle (Strittmatt) waren auf je 50 Blutspenden gekommen – pro Spende wird ein halber Liter entnommen. Zum Vergleich: Ein Mensch hat circa sieben Liter Blut im Körper. Carsten Quednow, auch Vorsitzender des Görwihler DRK-Ortsverbandes, bedankte sich bei den Blutspendern, "dass sie in den vergangenen Jahren geholfen und dem Roten Kreuz die Treue gehalten haben". An der Blutspender-Ehrung, die in Verbindung mit einem Frühstück erfolgte, sprach Quednow von einer "beispielhaften Opferbereitschaft".

Neben Baumgartner und Jehle wurden noch weitere Blutspender geehrt. Dies waren für zehnmalige Spende: Marina Eckert aus Strittmatt, Johann Gerspacher aus Engelschwand, Marina Huber aus Rotzingen, die Gebrüder Benjamin und David Huber aus Segeten, Simon König aus Hartschwand, Beate Scheuble aus Görwihl und Andrea Schrieder aus Niederwihl. Für 25-maliges Blutspenden geehrt wurden Bernhard Eckert aus Oberwihl, Zita Müller aus Görwihl, Ulrike Mutter, ebenfalls Görwihl, sowie Ramona Siebold aus Oberwihl.

Eine besondere Auszeichnung erhielt Angelika Amend aus Rickenbach: An der letzten Blutspendeaktion des DRK Görwihl gab sie zusammen mit Maren Eckert aus Strittmatt den 10 000. Liter Blut seit Bestehen des Görwihler Ortsverbandes ab. Die beiden Frauen, von denen nur Angelika Amend am Sonntag anwesend war, teilten sich quasi mit je einem halben Liter Blut in den Jubiläumstropfen.