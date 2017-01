Görwihl Bundesweite Aktion: Vogelbeobachtung für jeden

Rudi Apel vom Nabu Görwihl sieht die Artenvielfalt der gefiederten Tiere als rückläufig – und ist mit dieser Einschätzung nicht alleine. Ein Grund könnten die immer milderen Winter sein. Jetzt soll eine bundesweite Zählaktion, bei der jeder Naturfreund mitmachen kann, Klarheit schaffen.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) rufen die Bevölkerung zur Teilnahme an einer Vogelzählung auf. Die bundesweite Zählaktion "Stunde der Wintervögel" findet vom 6. bis 8. Januar statt. Neben den "Standvögeln", die das ganze Jahr über bei uns bleiben, lassen sich zusätzliche Wintergäste beobachten, die aus dem noch kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa ziehen.

"Man sollte sich eine Stunde Zeit nehmen und die Vögel in Garten oder Park beobachten", rät Rudi Apel, Vorsitzender des Nabu Görwihl. Der Aufwand ist also gering, das Ergebnis kann jedoch den Fachleuten wertvolle Hinweise über die Veränderungen in der Vogelwelt geben.

Denn: "Ich habe den Eindruck, dass es weniger Vögel gibt", sagt Rudi Apel, "da bin ich nicht allein". Wenn er vor 20 Jahren eine Vogelexkursion geführt hat, konnte er bis zu 30 verschiedene Arten zählen, berichtet er. Heutzutage kommt er gerademal auf 15 bis höchstens 20 Arten. "Alle Exkursionsleiter haben dasselbe festgestellt", so Apel, "die Vogelarten sind seit Jahren rückläufig".

Tatsächlich gehen beim Nabu aktuell ungewöhnlich viele Meldungen zu vermeintlichen Vogelrückgängen in Gärten ein. Gibt es tatsächlich weniger Vögel – und falls ja: Woran liegt das? Die Zählaktion soll das beantworten. Sie wird zeigen, ob tatsächlich weniger Vögel als sonst in die Gärten kommen, welche Arten betroffen sind und ob es regionale Unterschiede gibt. Bis jetzt haben Beobachter vom Ausbleiben häufiger Arten wie Blaumeise, Kohlmeise und Buchfink, die sich üblicherweise zu dieser Jahreszeit am Futterhäuschen einstellen würden, berichtet. Wieso, ist ein Rätsel – auch für Rudi Apel. "Vielleicht liegt es daran, dass wir bisher keinen richtigen Winter gehabt haben. Die Vögel finden noch ausreichend Futter in der Natur, so dass sie nicht gefüttert werden müssen", meint Apel.





So funktioniert die Zählaktion

Je mehr Naturfreunde an der bundesweiten Zählaktion "Stunde der Wintervögel" teilnehmen, desto wertvoller werden die Ergebnisse. Dazu sollte man sich einen Platz suchen, von dem aus man Vögel gut beobachten können. Dann sollte man sich von jeder Art die höchste Anzahl der Vögel, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen sind, notieren. Das vermeidet Doppelzählungen. Eine besondere Qualifikation außer dem Interesse an der Vogelwelt ist für die Teilnahme nicht nötig.

Als zweites sollte man die Beobachtungen melden. Dazu kann im Internet unter www.nabu.de ein Online-Meldeformular genutzt werden. Per Post: Von einem Teilnahmeflyer den Meldebogen abtrennen, mit 45 Cent frankieren und bis zum 16. Januar an Nabu, Stunde der Wintervögel, 10469 Berlin absenden (Datum des Poststempels). Flyer zum Ausdrucken sind online auf der Homepage des NABU ausdruckbar. Oder telefonisch: Unter der kostenlosen Rufnummer 0800/115 71 15 werden die Daten am 7. und 8. Januar von 10 bis 18 Uhr auch direkt entgegen genommen. Meldeschluss ist der 16. Januar.

Gründe für das Schrumpfen der Vogelpopulation: Die frühere Blütenvielfalt ist vielerorts verschwunden, weil die Landwirtschaft auf Monokulturen setzt. Damit sich der Ackerbau lohnt, sind viele Landwirte auf den großflächigen Anbau von Monokulturen umgestiegen. Kleine Ackerflächen wurden zusammengelegt, um mit großen Landmaschinen schnell arbeiten zu können. Dazu wurden Feldwege asphaltiert, Hecken entfernt, Wiesen entwässert. Um Missernten bei den Monokulturen zu vermeiden, werden schließlich Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Diese Entwicklung hat den Ackerbau effektiver gemacht, "den Feld- und Wiesenvögeln hat sie aber den Lebensraum genommen", erklärt Rudi Apel (Nabu Görwihl).