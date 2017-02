Hotzenwald Bildungswerk Hotzenwald geht auf Reisen

Das Bildungswerk Hotzenwald plant 2018 eine Fernreise nach Japan. Die beiden Ausflüge 2017 führen nach Rom und zur Wallfahrt ins Saarland.

Hotzenwald (am) Das katholische Bildungswerk Hotzenwald will auch in Zukunft für seinen Interessentenkreis mehr als traditionelle Angebote wie Sprach- oder Computerkurse organisieren. Dies zeigt das Programm für 2017/18, das nach Auskunft des Bildungswerksleiters Alfred Laffter erstmals auch eine Reise ins ferne Japan vorsieht. Ein konzertanter Höhepunkt soll im Dezember ein Weihnachtskonzert mit der Musical-Ikone Angelika Milster in Görwihl werden.

Bevor jedoch die konkrete Planung für die voraussichtlich im Mai 2018 gestartete Fernostreise angepackt wird, leisten die Bildungswerkorganisatoren noch die letzten Vorbereitungen für zwei in diesem Sommer anstehende Reise-Höhepunkte. Die jährlich angebotene, mehrtägige Bildungsreise führt Anfang Juni nach Rom und nur wenige Tage später steht die erste Wallfahrtsreise nach St. Wendel an.

Für die Hotzenwälder Katholiken, die den Heiligen Wendelin zum Schutzpatron der zu einer Seelsorgeeinheit zusammengeschlossenen Pfarreien von Görwihl, Rickenbach und Herrischried erwählten, bringt die Saarlandreise ein erstes Treffen mit Vertretern der dortigen Wendelinus-Pfarrei. Der Schutzpatron der Hirten und Bauern verstarb vor 1400 Jahren. „Die offiziellen Feiern stehen in St. Wendel zwar erst im Oktober an, aber wir haben uns um einen früheren Besuchstermin bemüht, um wettermäßig mehr auf der sicheren Seite zu sein“, berichtete Laffter. Noch können Mitfahrten bei ihm angemeldet werden (Telefon 07754/75 83) . Als erfreulich bezeichnete es Laffter, dass ein Hotel in unmittelbarer Nähe der Sehenswürdigkeiten des Wallfahrtsortes bezogen werden kann. In Speyer wird der gotische Dom besichtigt.

Für die Bildungsgreise nach Rom vom 5. bis 11. Juni, gibt es noch freie Plätze. Wie bei der Reise nach St. Wendel haben sich auch für Rom Teilnehmer aus verschiedenen Altersgruppen angemeldet. Für Laffter ist dies ein Beleg dafür, dass die Bildungswerksangebote junge wie alte Menschen erreichen. Die Teilnehmer kommen zudem aus allen drei Waldgemeinden. Die vor acht Jahren beschlossene Zusammenlegung des Görwihler Bildungswerkes mit dem im westlichen Hotzenwald engagierten und von der evangelischen Kirche mitgetragenen Rickenbacher Bildungswerkes habe sich bewährt. Er sieht auch die Zusammenarbeit des Bildungswerkes mit neu entstandenen Kulturkreisen und Organisationen wie „Aktiver Hotzenwald“ auf einem guten Weg.

zu den Reise-und Kulturangeboten des Bildungswerks gibt es im Internet unter: www.wendelinus.hw.de