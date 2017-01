Strittmatt Betrunkener fährt gegen Mauer

Alkoholunfall am Sonntagabend im Görwihler Ortsteil Strittmatt endet mit hohem Sachschaden.

Alkohol dürfte bei einem Unfall am späten Sonntagabend in Strittmatt eine Rolle gespielt haben. Ein 26 Jahre alter Mann fuhr mit seinem VW gegen 23.30 Uhr von Hartschwand in Richtung Strittmatt. Dort wollte er am Ende der Straße nach links abbiegen, fuhr jedoch geradeaus gegen eine Mauer. Der Autofahrer wurde leicht an der Hand verletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden. Bei dem Mann wurde Atemalkohol festgestellt, ein Test ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt. Der Schaden am Fahrzeug dürfte bei rund 15.000 Euro liegen.