Görwihl Beim ersten Naturparkmarkt in Görwihl zeigt die Region ihre Produktvielfalt

Beim ersten Naturparkmarkt in Görwihl zeigt die Region ihre Produktvielfalt

Der erste Naturparkmarkt in Görwihl erweist sich als voller Erfolg. Der verkaufsoffene Sonntag lockt zahlreiche Gäste an.

Der Gewerbekreis Görwihl landete einen Volltreffer. Das Doppelpaket aus verkaufsoffenem Sonntag und Naturparkmarkt kam gut an – zumal auch das Wetter mitspielte. Eine Stunde vor dem Start des verkaufsoffenen Sonntags wurde bereits der Naturparkmarkt eröffnet. An dem kleinen Festakt lobte Bürgermeister Carsten Quednow das Engagement der Initiatoren des erstmals in dieser Konstellation veranstalteten Anlasses. Es sei eine gute Idee gewesen, das Programm des Gewerbekreises um den Naturparkmarkt zu erweitern, sagte er.

„Klasse, dass Sie es geschafft haben, den verkaufsoffenen Sonntag zu bereichern“, so Quednow an die Adresse des Vorstandes vom Gewerbekreis. Ein besonderes Lob sprach er Heike Mutter aus, „der Motor des Projektes, die es sehr engagiert umgesetzt hat“. Mutter, stellvertretende Vorsitzende des Gewerbekreises, und Vorsitzende Ignazia Bär bedankten sich beim Naturpark Südschwarzwald für die Gelegenheit, den Markt mit gut 40 Teilnehmern erstmals in Görwihl präsentieren zu können. „Es freut uns, dass sich die Mühe und Arbeit gelohnt hat“, sagte Heike Mutter. Ihr Dank galt auch der Gemeinde Görwihl, deren Bauhof-Mitarbeiter beim Aufstellen von Ständen sowie der Verkehrssignale behilflich waren.

Der Naturparkmarkt begann um 11 Uhr, eine Stunde vor dem verkaufsoffenen Sonntag. Bereits zur Mittagszeit herrschte auf dem Marktplatz ein entspanntes Kommen und Gehen. Eilig hatte es niemand, es gab schließlich auch viel zu sehen: eine Spinnvorführung von Doris Horeczky, Alpakas aus Engelschwand zum Anfassen (sofern diese es zuließen) und – was bei keinem Markt fehlen darf – einige Verpflegungsstationen.

Der Gewässerbiologe Heinz-Michael Peter demonstrierte, wie im Wasser ein Wirbel entsteht, nebenan gab es Weine zu verkosten oder Eselsmilchseife zu erstehen. Das Angebot an Nützlichem und Leckerem, an Dekorativem und Gesundem war erlesen. Durch die lockere Platzierung der Stände entstand kein Gedränge, es herrschte eine freundliche Stimmung unter blauem Himmel. Bienen- und Kräuterprodukte gab es zu entdecken, außerdem heimischen Käse sowie Bauernbrot, Wildkräutertee, Löwenzahnsirup, Honigschnaps oder Gestecke aus Wurzeln, das meiste in Handarbeit hergestellt. Die örtlichen Vereine, wie die Kindertrachtengruppe und die Jugendfeuerwehr, hatten Auftritte. Hinzu kam ein Tanz vom Kinderheim Alpenblick. Die Hotzenwald-Bauernkapelle bereicherte das Marktgeschehen mit Blasmusik, auch die Jagdhornbläser mischten beim Programm kräftig mit.