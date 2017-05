Görwihl-Rotzingen Beim Theaterstück der Kolpingfamilie Rotzingen gibt es Dispute um Döner und Dosenwurst

Die Theatergruppe der Kolpingfamilie Rotzingen zeigt eine turbulente Komödie über einen Imbiss, der den alteingesessenen Geschäften unliebsame Konkurrenz bringt.

Einen Marktplatz gibt es in Rotzingen nicht, aber die Zuschauer konnten sich am Wochenende eine Vorstellung davon machen, wie sich Rotzingen entwickeln würde, wenn es einen hätte. Die Theatergruppe der Kolpingfamilie führte im Schulhaus Rotzingen einen Schwank in drei Akten aus der Feder von Bernd Gombold auf und fesselte die Rotzinger Einwohner mit diesem Stoff.

Die Handlung: Der Bäcker im Ort schließt die Tore. Das ist die Chance für den Türken Erkan (Matthias Kaiser), eine Dönerbude zu eröffnen. Um dieser Neueröffnung genügend Gewicht zu verleihen, wird ein Marktplatzfest organisiert. Die alteingesessenen Geschäftsinhaber sind misstrauisch. Besonders die tüchtige Fleischfachverkäuferin Edeltraud (Jutta Eckert) von Metzger Fleischle sieht die Konkurrenz wachsen. Dabei haben sie es beide nicht so sehr mit der deutschen Sprache. Während die Schwierigkeiten von Erkan grammatikalischer Natur sind, kommt Edeltraud mit ihren Bestrebungen, Lebensweisheiten und Bauernregeln ihres Chefs zum Besten zu geben an ihre intellektuellen Grenzen. Jutta Eckert beeindruckte in dieser Rolle durch ihre spielerischen Fähigkeiten und die Fülle an Wortspielereien.

Die charmante Friseurin Gitti (Lorena Zipfel) und Tätowierer Joe (Martin Eckert) versuchen ebenfalls, in diesem Konkurrenzkampf zu bestehen. Die wohl vielschichtigste Rolle hatte Kathrin Eckert als Grundschulrektorin. Hervorragend verstand sie es, alle Beteiligten gegen sich aufzubringen. Während sie nur vegetarischen Döner an ihrer Schule duldet, kommt sie ständig mit dem Gesetz in Konflikt, weil sie notorisch den Behindertenparkplatz blockiert und ihre Rechnungen im Sonnenstudio nicht begleicht.

Das bereitet Oberwachtmeister Edgar Kopfzerbrechen. Fantastisch, wie Ralf Baumgartner es verstand, das Klischee eines deutschen Beamten zu bedienen. In seiner Rolle als Dorfpolizist versuchte er, allen Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen, um seine nahende Rente, den Urlaub, das wohlverdiente Wochenende oder auch nur die bevorstehende Mittagspause nicht zu gefährden. Schließlich kommt das Einweihungsfest doch zustande, bei dem das Bauernehepaar Häberle (Haymo Brugger) und seine Frau Magda (Teresa Ganter) die Chance wittern, ihren Sohn August unter die Haube zu bringen. August, kindlich und widerspenstig, versucht dem Ganzen zu entkommen. Adrian Zipfel schien diese Rolle auf den Leib geschrieben.

Das Fest läuft aus dem Ruder, am nächsten Morgen wachen alle mit einem Kater auf. Fast alle, denn die Rektorin und August sind unauffindbar. So steigt im dritten Akt die Spannung. Schreckliche Vermutungen kommen auf, nachdem das blutverschmierte Auto der Rektorin mit dem Fleischermesser von Edeltraud, Lockenwicklern, einem Dönerspieß und Tatoowerkzeugen im Straßengraben gefunden wird.

Die Theatergruppe unter der Regie von Ramona Eckert hat es auch dieses Jahr verstanden, mit viel Nonsens, herrlichen Gags und witzigen Dialogen das Schulgebäude in Rotzingen zu füllen und die weit mehr als 400 Besucher der drei Vorführungen glänzend zu unterhalten.

Der Verein

Die Kolpingfamilie organisiert viele Aktivitäten des Gemeindelebens wie die Nikolausfeier, die Waldweihnacht, die Traktorenweihe, das Agathafest, Theaterveranstaltungen und vieles mehr. 2018 feiert sie ihr 60-jähriges Bestehen. Vorsitzender ist Martin Eckert, Telefon 07754/92 95 02.