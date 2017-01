Görwihl Beim Tennisclub wird Jugendarbeit groß geschrieben

Der Tennis-Club Hotzenwald-Görwihl steht gut da. Vorsitzender Bernhard Oeschger freut sich auch über die steigende Mitgliederzahl.

Görwihl (kss) Seinen Mitgliederstand leicht erhöhen konnte im Jahr 2016 der Tennis-Club Hotzenwald Görwihl, wie der Vorsitzende Bernhard Oeschger in der Hauptsammlung erfreut berichtete. Fünf Austritten standen neun Zugänge gegenüber. Aus dem von Jugendwartin Nicole Michels durchgeführten Schnuppertraining für die Jugend konnte dabei ein neues Mitglied gewonnen werden. Damit zählt der Tennis-Club aktuell 85 Mitglieder.

Erfreut zeigte sich Oeschger in seinem Jahresbericht auch über den Einbau der neuen Küche im Clubhaus, das damit im Innern zu einem Schmuckstück geworden sei. Oeschger bedankte sich bei den zahlreichen Helfern, die zum perfekten Ausbau beigetragen hatten, sowie bei den Material- und Geldspendern mit einem kleinen Präsent. Angeregt wurde in der abschließenden Diskussionsrunde, diesen Eindruck durch die Renovierung der Außenfassade sowie Arbeiten am Dach noch zu vervollkommnen. Hierfür sollen noch in diesem Jahr Kostenberechnungen angestellt und Angebote eingeholt werden. Die Instandhaltung der Plätze hatte der Verein im vergangenen Jahr aus Kostengründen selbst übernommen, wodurch rund 1200 Euro gespart werden konnten. Oeschger merkte an, dass der Zustand des dritten Platzes nach wie vor noch verbesserungsfähig sei. Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der schlechten Witterung das Schleifchenturnier zu Saisonbeginn abgesagt werden musste, dafür aber dank des schönen Herbstes der Saisonschluss bis Ende Oktober hinausgezögert werden konnte, hofft der Verein in diesem Jahr wieder auf den Brunch zur Saisoneröffnung am 30. April. Im Juni werden dann die Spiele beginnen, die mit einem Familientag und der Austragung des Finales der Vereinsmeisterschaften für die Kinder am 17.

September sowie zwei Wochen darauf für die Erwachsenen enden sollen. Am 21. Oktober ist dann das Abräumen der Plätze geplant. Auch spielerisch konnte der Tennis-Club eine positive Bilanz ziehen. Drei Aktivmannschaften nahmen an den Ligaspielen teil, die erste Herrenmannschaft, die Herren 40 sowie die Damenmannschaft. Die Herren- und die Damenmannschaft traten in der ersten Bezirksklasse an, die Herren 40 schafften als Fünfte den Verbleib in der hochklassigen zweiten Bezirksliga. In der zweiten Saisonhälfte standen die Vereinsmeisterschaften im Vordergrund. Vereinsmeister bei den Herren wurde Edgar Schneider, im Doppel siegten Martin Kaiser und Sven Jehle und das Mixed konnten Edgar Schneider und Nelly Ziegler für sich entscheiden. Am 5. November begann für die 40er-Herrenmannschaft erstmals eine Winterrunde in der ersten Bezirksklasse, bei der sie aktuell die Tabelle anführt. Die Jugend trat in Rickenbach wieder mit drei Gruppen an, und sie trainiert mit viel Spaß den Winter hindurch in fünf Gruppen bei dem seit Oktober als hauptamtlicher Trainer angestellten Tiengener Marc Derksen.

In ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende Bernhard Oeschger, der erste Sportwart Edgar Schneider, die erste Jugendwartin Nicole Michels, Schriftführer Guido Pfeiffer sowie für die Festgestaltung Heidi Amann und für die Koordination der Arbeitseinsätze an Außenanlage und Rasenflächen Walter Schmid, dem dabei zukünftig Katharina und Siegbert Tröndle als Helfer zur Seite stehen werden. Weitere Infos beim Vorsitzenden unter 07754/74 64, bei der Jugendwartin unter 07754/92 55 55.