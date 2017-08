Görwihl Beim Sommerferienprogramm des Vereins Mutabor entsteht Kunst aus Naturmaterialien

Der Verein Mutabor lädt Kinder und Erwachsene ein zum Projekt Landart. Dabei wird unter anderem mit Ästen, Zapfen und Beeren gebastelt.

Buntes Treiben herrschte am Freitagnachmittag an der Burger Säge beim Sommerferienangebot des Vereins Mutabor. 19 Kinder vom Kindergartenalter bis weit ins Schulalter hinein sowie einige Erwachsene tummelten sich an dem idyllischen Platz nahe dem Bachlauf und werkelten mit Naturmaterialien. Land Art, Kunst in der Landschaft, lautete die Ankündigung und die Organisatoren hatten reichlich Äste, Beeren, Tannenzapfen, Rindenstücke, Farn und ähnliche Naturmaterialien ausgebreitet, aus denen die jungen Teilnehmer nach Herzenslust ihre Kunstwerke formten.

Im Laufe der Zeit entstanden bei diesem Projekt viele unterschiedliche Boote, die auch gleich von den Kunstschaffenden auf ihre Wassertauglichkeit hin überprüft wurden. Zwei Jungen entwarfen außerdem einen ausgeklügelten Barfußpfad, zu dem sie neben Pflanzenteilen auch große Steine aus dem Bachbett und eine ganze Menge Schlamm herbeischleppten. Eine Familie schuf sich eine ganze Welt für sich mit einem Blättermeer, in dem lustige Boote dümpelten, und einer ausgedehnten Blumeninsel, auf der sogar einige veritable Palmen wuchsen.

Ein Borkenherz, bunte Blüten, ein Schmetterling und sogar eine Biene machten es sich nach und nach auf der Wiese bequem. Inzwischen hatten die Anbieter an der Grillstelle ein munteres Feuer entfacht. Wer mit der Umsetzung seiner künstlerischen Ideen fertig war, der beeilte sich, die bereitliegenden Stöcke anzuspitzen für das abschließende Grillvergnügen mit den selbst mitgebrachten Utensilien. Der Verein Mutabor hatte zusätzlich noch eine große Schüssel Teig für das beliebte Stockbrot beigesteuert.