Görwihl Beim Konzert für Stimme und Harfe herrscht meditative Stimmung in der Kirche

Das Konzert für Stimme und Harfe in der Kirche Niederwihl kommt gut an. 60 Zuhörer genießen die Klänge, die von Franz von Assisi inspiriert sind.

Eine gute Stunde lang genossen rund 60 Zuhörer in der Niederwihler Kirche die meditative Stimmung, die Rosemarie Jensen und Christoph Pampuch verbreiteten. „Musik des Augenblicks“ nannten die beiden Künstler ihre Improvisationen zu Texten aus dem „Sonnengesang“ Franz von Assisis, die sie im Rahmen der Veranstaltungen des katholischen Bildungswerks Hotzenwald zu Gehör brachten.

Christoph Pampuch hatte zwei unterschiedlich gestimmte irische Harfen mitgebracht, die er entsprechend ihres Charakters einsetzte, den die Lobpreisungen des Schöpfers, von Franz von Assisi anhand der Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft dargestellt, ausprägen. Rosemarie Jensen ließ dazu ihre kraftvolle, helle und klare Stimme erschallen, je nach Stimmung unterstützt durch ein Monochord sowie durch verschiedene Ocean Drums.

Vor den einzelnen Klangbildern las Rosemarie Jensen die Sätze Franz von Assisis in der deutschen Übersetzung vor und ergänzte diese durch Assoziationen zu den jeweiligen Begriffen, beim Feuer etwa durch den Hinweis auf dessen Wärme, aber auch auf die Liebesglut, oder beim Wasser auf bildhafte Begriffsverbindungen wie Lebensquell, Meer der Gefühle oder auch die Redewendung etwas in Fluss bringen.

Ausgesprochen kurzweilig, dabei ganz aus dem Augenblick geboren, einmalig und unwiederholbar, fügte sich Klangbild an Klangbild. Die beiden Künstler begannen ihren Vortrag mit der Anrufung des Allmächtigen, gefolgt von der Lobpreisung der Sonne, des Firmaments, von Feuer, Wasser, Erde und Wind und beschlossen das Konzert mit der musikalischen Umsetzung der alles umfassenden Liebe Gottes. Das lodernde Feuer beispielsweise charakterisierte die Musik mit kurzen, periodisch strukturierten, verstärkt rhythmischen Floskeln in der Harfe und fröhlich zupackenden, tänzerischen Sequenzen in der Stimme. Bei der Erde wirkte das Monochord als Fundament zu einer in eher kleinen Intervallfolgen ruhig dahinfließenden mittleren Stimmlage, in deren Melodie auch kleine Wechselnotenverzierungen Eingang fanden.

Beim Wasser rauschte die Harfe in weit ausladenden Melodiebögen immer wieder von unten nach oben durch den gesamten Ambitus, begleitet von der Ocean Drum. Die Luft kam als von Harfenglissando und Monochord gestütztes Pusten daher, das sich zum temperamentvoll zupackenden, stürmischen, an ein altes Kreuzfahrerlied erinnernden Kampfaufruf steigerte, um schließlich sehnsuchtsvoll verträumt zu verlöschen.

Den Schluss des Konzerts machte das an ein Halleluja gemahnende, anmutig sich aufschwingende Gotteslob für die sich in der Schöpfung ausdrückende allumfassende Liebe Gottes, dessen Nachklang das erfüllte Publikum nach reichem Applaus mit in den lauen Sommerabend nahm.