Görwihl Bauherrengemeinschaft baut zweiten Schopf in Rüßwihl

Die Bauherrengemeinschaft „Rüßwihler Schopf“ hat einen zweiten Schopf in Rüßwihl gebaut. Für den neuen Schopf wurden 60 Kubikmeter Holz verbaut, er bietet Platz für forst- und landwirtschaftliches Gerät.

Rüßwihl – Die Bauherrengemeinschaft „Rüßwihler Schopf“ hat nachgelegt. Fast elf Jahre, nachdem sie den damals im Hotzenwald größten Unterstand für forst- und landwirtschaftliches Gerät errichtet hatte, stellte sie einen zweiten, gleich großen Schopf hin. Er hat eine Länge von 48 Metern, ist zwölf Meter tief und bis zu acht Meter hoch. „Es soll einfach nur ein Unterstand sein“, erklärt Zimmerermeister Christian Denz, der den Bau konstruiert und größtenteils auch ausgeführt hat. Nur das Betonfundament stammt von Eckert Bau aus Rotzingen, die Eisenarbeit hat Walter Rüd ausgeführt.

Rund 70 Kubik Holz sind für den Schopf verarbeitet worden. Die Einzelteile wurden in der Zimmerei von Denz in Oberwihl vorbereitet. In Rüßwihl wurden die Wände zuerst auf dem Boden zusammengebaut, komplett verschalt und dann aufgerichtet. Der längste Balken hätte ursprünglich 24,5 Meter lang sein sollen, aber weil er nur mit Polizeieskorte von Rheinfelden nach Rüßwihl hätte transportiert werden dürfen, musste eine andere Lösung her. Denz entschied sich dafür, den Balken im Nullmoment zu stoßen.

Das Dach besteht aus einem isolierten Blech. Die Eigentümer vermieten es an einen Privatmann, der darauf eine Photovoltaikanlage betreibt. Auch das Dach auf dem ersten Schopf ist für den Betrieb einer PV-Anlage vermietet. „Wir haben im Oktober mit dem Bau begonnen“, berichtet Denz. Der Bauantrag war bereits im Sommer vergangenen Jahres vom Gemeinderat bewilligt worden. Die Kosten für das Bauwerk liegen bei rund 150 000 Euro, inklusive Festigung des Platzes.

An dem Projekt sind acht Personen beteiligt – bis auf Denz stammen sie aus Rüßwihl. Zusammen bilden sie die 2006 gegründete Schopfgemeinschaft „Rüßwihler Schopf“, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Im Gegensatz zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) kann eine GbR ohne aufwendige Formalität von mehreren Personen gegründet werden, die ein gemeinsames Ziel verfolgen und einen bestimmten Zweck erfüllen wollen. Das rund 8000 Quadratmeter große Grundstück befindet sich im Besitz der GbR „Rüßwihler Schopf“.

Was den neuen Bau von seinem Vorgänger unterscheidet: Letzterer hat Tore, damit er geschlossen werden kann, der Neue hingegen ist nach Norden hin offen. Im ersten, aus acht Parzellen bestehenden Schopf sind die handlichen Werkzeuge untergebracht, im zweiten Schopf wird schweres forst- und landwirtschaftliches Gerät wie Schlepper und dergleichen geparkt, „damit sie im Trockenen sind“, so Denz. Das Bauvorhaben ging mit der von den Baurechtsbehörden am Landratsamt Waldshut geforderten Ausweisung von Ausgleichsflächen einher. Ein Teil dieser Flächen besteht aus einem natürlichen Regenauffangbecken auf dem bebauten Grundstück.

Der Schopf in Zahlen

Der neue Rüßwihler Schopf ist zwölf Meter tief, 48,16 Meter lang und hat eine Grund- und Dachfläche von je 769,6 Quadratmeter. Verbaut worden sind 1820 laufende Meter Bauholz (alles Hölzer aneinandergelegt), insgesamt 60 Kubik Holz. Außerdem 850 Schrauben für die Holzkonstruktion, 3300 Schrauben für die Dachkonstruktion, 2500 Schrauben für die Wandschalung, 8,2 Kubik Wandschalung (entspricht circa 2100 laufende Meter Wandschalung), 42 Kubik Wandbeton, 48 Kubik Fundamentbeton sowie circa 1,5 Tonnen Stahl für Stützen, Windverbände, Anschlussplatten.

Daten zum ersten Schopf (2006): 568 Dübel, 1087 Schrauben, 1200 Unterlagscheiben und 66 Schwerlastanker verbinden 65 Kubikmeter Bauholz, 80 Kubikmeter Beton und 1400 Kilo Stahl miteinander.