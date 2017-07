Görwihl Alexandra und Claus Brutsche lassen die Tradition des Schnapsbrennens wieder aufleben

Alexandra und Claus Brutsche feiern den ersten Schnapsbrand seit vielen Jahren: 18 Liter Alkohol mit zahlreichen Kräuterauszügen entstehen und werden gleich verkostet.

Zu Ehren des ersten Schnapsbrandes nach vielen Jahren richteten die neuen Besitzer des früheren Gasthauses im Rebstock im Zentrum von Görwihl ein schönes Fest aus. Alexandra und Claus Brutsche freuten sich mit zahlreichen Gästen über die ersten 18 Liter Schnaps, die durch die alte Anlage im Brennraum beim Rebstock flossen. "Wir haben das Brennrecht übernommen", berichteten die Brutsches, "und vor dessen Verfall wieder gebrannt".

Fachliche Unterstützung erhielten sie von Josef Eckert, Schnapsbrennmeister aus Hänner in der Gemeinde Murg. Eckert hat die Familie Brutsche bei der Wiederinbetriebnahme der alten Brennanlage beraten und auch den Brand durchgeführt. Insgesamt drei Brände waren im mit Holz befeuerten Ofen im renovierten Brennraum notwendig, um den ersten Kräuterschnaps zu erhalten. Am Samstag erfolgte schließlich der Feinbrand. Josef Eckert hat dafür mehr als 50 verschiedene Kräuter verwendet, unter anderem Fenchelsamen, Salbei, Hagebuttenauszug und Zitronenmelisse. Das Besondere an dem Kräuterschnaps: Eckert rundete den Geschmack mit Rosenblättern ab. Alles andere jedoch bleibt sein Geheimnis. Die 18 Liter neuen Brandes bezeichnete er als "Hobbymengen". Was wiederum bedeutet, dass der spezielle Kräuterschnaps nicht in den Handel gelangt, damit also kein Kommerz betrieben wird. "Wir wollten einfach nur eine alte Tradition wieder aufleben lassen", berichteten Alexandra und Claus Brutsche. Die ersten Kostproben kamen jedenfalls gut an.