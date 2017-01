Görwihl Alexander Mutter übernimmt Vorsitz der Hotzenwald-Bauernkapelle

Alexander Mutter hat den Vorsitz der Hotzenwald-Bauernkapelle übernommen, nachdem der bisherige Vorsitzende Mike Biehler sein Amt abgegeben hatte. Das Jahr war geprägt von Dirigenten-Wechseln. Auch der amtierende Dirigent Ronny Fischknecht möchte sein Amt nach dem Jahreskonzert abgeben. Viel Lob erhielt der Verein allerdings für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes.

Die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl hat einen neuen Vorsitzenden. Alexander Mutter, der bislang auch Vizedirigent war, übernimmt die Vereinsführung für ein Jahr. Einstimmig sprachen die Mitglieder in ihrer Hauptversammlung Alexander Mutter ihr Vertrauen aus. Die Neubesetzung des Postens wurde nötig, nachdem der bisherige Vorsitzende Mike Biehler aus beruflichen Gründen sein Amt als Vorsitzender abgegeben hatte.

Die Hotzenwald-Bauernkapelle zog im Vereinsheim Bilanz über ein "recht schwieriges Jahr", da dieses geprägt von der wechselnden musikalischen Leitung war. Nachdem zu Jahresbeginn Matthias Beno den Dirigentenstab übernommen hatte, gab er diesen im Herbst bereits wieder zurück. Mit Ronny Fischknecht konnte ein neuer Dirigent gefunden werden, der allerdings die musikalische Leitung nur bis zum Jahreskonzert am 1. April in der Hotzenwaldhalle innehaben möchte.

Im Jahresrückblick von Schriftführerin Karin Maier und des Vorsitzenden Mike Biehler wurde über die vielfältigen Aktivitäten des Vereins berichtet. In 54 Proben wurde das musikalische Können gefordert, und in zahlreichen Auftritten die Leistung unter Beweis gestellt. Während der durchschnittliche Probenbesuch bei 70 Prozent lag, waren die besten Probenbesucher Markus, Daniel, Philippa und Sophia Maier. Sie erhielten ebenso ein Präsent, wie der scheidende Vorsitzende Mike Biehler und der neue Vorsitzende Alexander Mutter, der vielfach bei Auftritten und Proben die musikalische Leitung innehatte.

Zu den Höhepunkten im Vereinsjahr gehörte zweifellos das Jahreskonzert. Es wurde ein Probensonntag abgehalten und die Hotzenwald-Bauernkapelle wirkte bei zahlreichen kirchlichen Festen mit. Die Musiker ließen sich auch trotz des schlechtesten Wetters nicht vom Maispielen abhalten und auch beim Auftritt in Schadenbirndorf meinte es der Wettergott nicht gut mit den Görwihlern. Zu einem vollen Erfolg wurde wiederum das Erntedankfest, wobei die Kolpingsfamilie Rotzingen mit zahlreichen Erntewagen den Umzug verschönerte. Bereits in der neunten Auflage wirkte der Verein bei der Nacht der Musik in der St. Bartholomäuskirche in Görwihl mit. Der Weihnachtsmarkt 9. und 10. Dezember auf dem Marktplatz war ein voller Erfolg. Über eine gute Kassenlage konnte Kassiererin Stefanie Gerspacher berichten, sodass in diesem Jahr wieder ein Ausflug die Mitglieder für ihre Aktivitäten belohnen soll.

Großen Wert legt die Hotzenwald-Bauernkapelle auf die Nachwuchsförderung. 17 Jugendliche stehen derzeit in der Ausbildung. Auch beim Kinderferienprogramm machte die Kapelle mit, konnte aber dabei keine neuen Mitglieder gewinnen.

Im neuen Vereinsjahr wird sich der Verein wieder am Rosenmontagsumzug in Görwihl beteiligen, kirchliche Fest wie Fronleichnam, Patrozinium und Erstkommunion verschönern und am 24. September das Erntedankfest ausrichten. Auch beim Martinimarkt wollen die Musiker wieder mitmachen und wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz veranstalten.

Viel lobende Worte hatte Bürgermeisterstellvertreter Matthias Eschbach für den Verein parat. Besonders lobte er die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes. Dieser sein eine Bereicherung für Görwihl gewesen.

Die Hotzenwald-Bauernkapelle hat derzeit 42 aktive Mitglieder. Neuer Vorsitzender ist Alexander Mutter. Kontakt: Telefon 07754/243.

