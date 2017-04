Görwihl Albtalsperre hält Hotzenwald-Touristen fern

Hotzenwald Tourismus GmbH legt Bilanz vor. Gemeinde Görwihl verzeichnet Rückgang bei Übernachtungen. Die Zahlen in Rickenbach und Herrischried sind dagegen eher konstant.

Hotzenwald – Die Albtalsperre führte im vergangenen Jahr zu einem Rückgang der Übernachtungszahlen in Görwihl und seinen Ortschaften. Dies geht aus dem Jahresabschluss der Hotzenwald Tourismus GmbH hervor, den Geschäftsführerin Nicola Vonhof gestern vorlegte. Görwihl hat demnach das Jahr 2016 mit einem Minus von 14,2 Prozent in den Übernachtungen und einem Minus von 6,4 Prozent in den Ankünften abgeschlossen. Das sind 5079 weniger Übernachtungen und 510 weniger Gäste als noch 2015.

Die Hotzenwald Tourismus GmbH hat nach Feststellung des signifikanten Rücklaufs bei zwei Görwihler Betrieben unabhängig voneinander nachgefragt: "Dies ergab, dass die Sperrung des Albtals negative Auswirkungen auf die Nachfrage in Görwihl und den Ortsteilen hat und dies zu einem Rückgang der Buchungen führte", erklärt Nicola Vonhof und weiter: "Dies betrifft sowohl die Monteure, die die Umleitung scheuen, sowie die Motorradfahrer, die die reizvolle Streckenführung des Albtals sehr schätzen."

Der Rückgang ist sogar so gravierend, dass er sich auf die Hotzenwälder Gästezahlen insgesamt auswirkt: Erstmals seit 2007 (seither waren die Zahlen stetig gestiegen) verzeichnet der Hotzenwald ein Minus und zwar von 1,8 Prozent in den Übernachtungen und ein Minus von 1,2 Prozent in den Ankünften. "Ausschlaggebend ist leider der Rücklauf der Zahlen in Görwihl durch die Albtalsperre, was sehr schade ist", sagt Nicola Vonhof.

Die beiden anderen Gemeinden, Herrischried und Rickenbach, verzeichnen nur geringe Schwankungen im Vergleich zu den Vorjahren. In Herrischried ist es ein Minus von 0,41 Prozent bei den Übernachtungen und ein Minus von 1 Prozent bei den Ankünften. Dieser Rückgang lässt sich durch den gleichzeitigen Wegfall einer Pension erklären. 17 Betten weniger machen da schon ein Verlust von 1527 Übernachtungen aus. Allerdings stieg der Übernachtungsbetrieb der übrigen Gasthöfe und Ferienbetten an, sodass Herrischried nur 442 Übernachtungen weniger als 2015 aufweist. In Rickenbach verlief 2016 stabil. In den Übernachtungen wurde ein Plus von 0,5 Prozent und in den Gästeankünften ein Plus von 1,4 Prozent erzielt. Die Anzahl der Betriebe und der zur Verfügung stehenden Betten blieb unverändert.

Woher stammen die Gäste 2016?