Eggingen Zwischen Eggingen und Eberfingen läuft ein Feldversuch für den Wildtierschutz

Neue Reflektoren werden an der B 314 getestet, die Wildunfälle vermeiden sollen. Duftschwämme sollen die Wirkung noch verstärken.

Dass Wildtierschutz und Verkehrssicherheit in unmittelbarem Zusammenhang stehen können, das weiß eigentlich jeder, der schon einmal mit einem Auto oder Motorrad auf den Straßen in Waldnähe gefahren ist. Nichts ist so schlimm wie der Schrecken, der einen durchfährt, wenn in den frühen Morgen- oder den Abendstunden ein Tier vor das Fahrzeug springt. Den Autofahrer durchfährt dabei die Frage: Wie kann ich das vermeiden? Als Umweltschützer aber auch. Den Jagdpächtern ist dies ebenfalls ein großer Wunsch.

Oftmals wird bei solchen Unfällen das Tier nur verletzt und muss nach langer Suche dann durch die Jäger von seinen Leiden erlöst werden. Vielerorts kann man bereits seit einigen Jahren an den Bundes- und Landesstraßen kleine bunte Reflektoren an den Leitpfosten sehen. Auch auf der Egginger Gemarkung gibt es seit Kurzem an der B 314 zwischen Eggingen und Eberfingen derartige Reflektoren.

Jagdpächterin Liane Bordasch hat mit der Firma Hagopur aus Landsberg am Lech einen Feldversuch gestartet. Dabei werfen neuartige Reflektoren, anstelle von nur einer Lichtfarbe, gleich in drei verschiedenen Farben das Licht zurück. Die Wirkung soll durch einen eingebauten Duftschwamm erhöht werden. Ein gleichartiger Versuch läuft derzeitig an der Landesstraße zwischen Degernau und Erzingen. Allein in Eggingen müssen für diesen Zweck 56 derartige Reflektoren angebracht werden, was einem Wert von mehr als 580 Euro entspricht.

Liane Bordasch ist dabei nicht allein. Das zeigt schon die Tatsache, dass es derzeit für diese Reflektoren Lieferprobleme gibt und nicht alle Bestellungen ausgeliefert werden konnten. So werden in den nächsten Tagen weitere Reflektoren angebracht. An der Straße zwischen Degernau und Erzingen waren bereits in der Vergangenheit mit einem Duftzaun erfolgreiche Tests durchgeführt worden. Dass es sinnvoll ist, auch an einer Bundesstraße zwischen Eggingen und Eberfingen derartige Reflektoren anzubringen, zeigt, dass Liane Bordasch in diesem Jahr bereits mehrfach Wildunfälle zu beklagen hatte. Auch verläuft an dieser Stelle ein internationaler Fernwechsel, das heißt, ein Weg, den Tiere auf ihren Wanderungen nutzen, der derzeit durch das Wildtiermonitoringprogramm des Landes Baden-Württemberg betreut wird.