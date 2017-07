Eggingen Wohlklingender Auftakt zum Freilichtkino

Mit einem abwechslungsreichen Programm hieß der Musikverein Eggingen die vielen Gäste zum Freilicht-Filmerlebnis „Willkommen bei den Hartmanns“ willkommen.

Mit viel Blasmusik und Open-Air-Kino ins Wochenende war die Devise in Eggingen am Badesee. Der Musikverein Eggingen stimmte mit einem abwechslungsreichem Programm die vielen Gäste auf das Filmerlebnis „Willkommen bei den Hartmanns“ ein und der Förderverein Realschule Stühlingen hatte zusammen mit dem Team des Kiosks für das kulinarisch leckere Erlebnis gesorgt. Bei Einbruch der Dunkelheit konnten die Zuschauer dann die temporeiche und lustige Filmgeschichte rund um die chaotische Familie Hartmann direkt am Ufer des Egginger Badesees erleben.