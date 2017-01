Eggingen Vereinsspitze des Altenwerks Eggingen stellt sich neu auf

Herta Brenninger ist zur neuen Vorsitzenden gewählt worden und löst damit Helga Kramer nach sieben Jahren in dieser Position ab. Ebenfalls neugewählt wurden Stellvertreter Reinhard Albrecht, Kassierer Konrad Gromann und Schriftführerin Barbara Pfeiffer

Eggingen – Mit neuer Vereinsspitze geht das Altenwerk Eggingen in das neue Vereinsjahr. Bei der Hauptversammlung wurde Herta Brenninger zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Es war vieles ungewohnt für die Seniorinnen und Senioren bei ihrer diesjährigen Hauptversammlung: Zu ersten Treffen in diesem Jahr kam man nicht im gewohnten Pfarrsaal sondern im Vereinsheim der Guggenmusik Mühlbach-Bazis zusammen. Die ungewohnte Sitzordnung – viele Senioren sind bei jedem Treffen darauf erpicht, ihren angestammten Sitzplatz zu belegen – konnte jedoch der Stimmung keinen Abbruch tun. Vorsitzende Helga Kramer begrüßte mit einem Gedicht und dankte Bürgermeister Karlheinz Gantert und Pfarrer i.R. Hans Jürgen Allgaier. Pfarrer Olaf Winter und Pfarrer Fabian Schneider hatten sich entschuldigt.

Schriftführerin Helga Ebi gab einen detaillierten Bericht über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Die bisherige Vorsitzende Helga Kramer hatte bereits 2016 bekanntgegeben, dass sie ihren Posten nach sieben Jahren in jüngere Hände abgeben möchte. Bürgermeister Karlheinz Gantert übernahm die Leitung der Wahlen. Er und Pfarrer Allgaier hoben das Engagement der scheidenden Vorsitzenden besonders hervor: „Ich habe hautnah miterleben dürfen, wie sehr sie sich engagiert hat, und unsere Zusammenarbeit war bestens“, sagte der Pfarrer.

Einstimmig wurde Herta Brenninger zur Nachfolgerin gewählt. Zu ihrem Stellvertreter wurde Reinhard Albrecht gewählt. Auch der bisherige Kassierer Heinrich Hirt trat nicht mehr an, Konrad Gromann ist der Nachfolger. Für die ebenfalls verzichtende langjährige Schriftführerin wurde Barbara Pfeiffer als Nachfolgerin gewählt. Saalmeister bleiben Herbert Albicker und Erich Büche. Auch der Getränkegourmet Angelo Nannaveccia wurde einstimmig wiedergewählt. Das Helferteam für die Küche bilden Doris di Bella, Ilse Rossmann, Monika Christoph und Helga Preiser.

Bürgermeister Karlheinz Gantert betonte: „2016 hat uns allen wieder einiges abgefordert.“ Das Jahr sei geprägt gewesen von den vorbereitenden Maßnahmen für die Hallensanierung, die Umgestaltung der Grünanlage in der Ortsmitte und auch für den Hochwasserschutz am Mauchenbach.

Auch die Flüchtlingswelle mit den sich daraus ergebenden Herausforderungen hatten der Gemeinde viel Arbeit gemacht. Ein kultureller Höhepunkt sei für die Gemeinde das Kleggau-Narrentreffen gewesen, für das Gantert die Schirmherrschaft übernommen hatte. In der Gemeinde war ein neuer Schlepper angeschafft worden, der zusammen mit Schneepflug, Kehrmaschine und weiterem Zubehör die stolze Summe von 152 000 Euro gekostet hat. Bei diesem Betrag ging schon ein kleines Raunen durch den Saal. Gantert verwies auf den Etat 2017 , der ein Volumen von 6,1 Millionen Euro hat; die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 212 Euro. Allein die Sanierung der Gemeindehalle wird etwa 2,1 Millionen Euro kosten, dafür gibt es 778 000 Euro Zuschüsse.

Infos zur Gemeinde

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Eggingen ist im vergangenen Jahr gestiegen. So waren zum Stichtag 31. Dezember 2016 in Eggingen 1713 Einwohner zu verzeichnen. 18 Neubürger erblickten das Licht der Welt und zwölf Trauungen wurden vollzogen; es gab in der Gemeinde neun Sterbefälle.