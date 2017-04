Eggingen Unbekannte zerstören Eisentüren an Hochbehältern

Zwei Hochbehälter der Egginger Wasserversorgung sind von Unbekannten schwer beschädigt worden. Die Polizei rätselt, was das Motiv der Täter sein könnte. Eine der Eisentüren wurde zerstört.

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend wurden an zwei Hochbehältern der Egginger Wasserversorgung, die an der Stühlinger Straße in Richtung Eberfingen liegen, die Türen beschädigt. Eine der Metalltüren wurde zerstört, die andere erheblich beschädigt, berichtet die Polizei. Der Schaden dürfte bei etwa 2500 Euro liegen. Die Polizei Wutöschingen, Telefon 07746/928 50, ermittelt wegen Sachbeschädigung an einer Einrichtung des öffentlichen Nutzens und bittet zum Zeugenhinweise.