Eggingen So erfreut der Adventskalender die Egginger Bürger

Mit liebevoll gestalteten Adventsfenstern erfreuen die Egginger ihre Mitbürger. Das tägliche Öffnen der Türchen und Fenster bietet Zeit zum Innehalten und für nette Gespräche.

Das Konzept der Initiatorinnen des Adventskalenders in verschiedenen Fenster im Dorf ist aufgegangen. Was die beiden engagierten Landfrauen Sabine Zeller und Michaela Gleichauf vor rund zehn Jahren ins Leben gerufen haben, einen Adventskalender mit einem Umtrunk, um in der besinnlichen Zeit auch etwas für die Geselligkeit zu tun und vor allem auch die Gemeinschaft fördern, ist fast zu einem Selbstläufer geworden. Waren es zu Anfang noch einige wenige Adventsfenster, so konnte in diesem Jahr alle 24 Tage irgendwo im Ort ein Fenster geöffnet werden.

Sie sind ein Anziehungspunkt, aber auch für viele ein vorweihnachtlicher Lichtblick. Alleinstehende oder auch neu hinzugezogene, sogar Flüchtlinge nutzen diese schöne Atmosphäre, um mit anderen oder Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Und nicht selten entstehen Freundschaften innerhalb der Gemeinde. Längst sind es nicht nur Frauen, die ein solches Adventsfenster kreativ dekorieren, auch die Männer sind mit von der Partie. So auch Gerhard Hotz, der seinen ganzen Freisitz neben der Garage zu einer fast lebensgroßen Weihnachtskrippe ausgebaut und mit zahllosen Lichtern festlich beleuchtet hat. Dazu gab es natürlich den schon fast traditionellen Glühwein, Kinderpunsch, Suppe und frisch gebackenes Brot.