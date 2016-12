Eggingen Schüler der Realschule Stühlingen zeigen bei Abschlussball ihre Tanzkünste

Egal, ob Cha-Cha-Cha, Disco-Fox oder Rumba: Beim Ball konnten die Schüler zeigen, was sie beim Training mit Angela Böhrer und Jörg Isele gelernt haben

Eggingen (avk) Wie man gekonnt das Tanzbein schwingt, haben rund sechzig Schüler der neunten Klasse der Realschule Stühlingen in den vergangenen Wochen gelernt. Der Höhepunkt war natürlich der Abschlussball in der Egginger Gemeindehalle am vergangenen Samstag.

Seit dem Beginn des Schuljahres im September hatten sich die Paare unter der Leitung von Angela Böhrer und Jörg Isele mit den Tanzschritten von Rumba, Cha-Cha-Cha, Disco Fox und Jive auseinandergesetzt und fieberten nun dem großen Abend entgegen. Dass dieser Abschlussball so früh stattfand, hat den Grund, dass die Egginger Gemeindehalle im kommenden Jahr wegen der anstehenden Sanierungsmaßnahmen komplett gesperrt wird und so fiel auch der Tanzunterricht etwas kürzer aus. Doch das tat dem eigentlichen Höhepunkt keinen Abbruch und das ausgeklügelte Gesamtprogramm konnte voll durchgezogen werden.

Den Anfang machte natürlich die große Polonaise und unter den Augen der Eltern, Großeltern und Geschwistern ging es dann zum Walzer über. So manches Herz pochte natürlich auch bei der Eltern-Teenie Tanzrunde, wenn die Tochter den Vater oder der Sohn die Mutter zum Tanzen aufforderte. Es klappte jedenfalls bei den meisten vorzüglich. Für den richtigen Sound sorgten mit ihrer Live-Musik Bernd und Alex. Zwischendurch gab es auch Verschnaufpausen und die waren bestens ausgefüllt mit Darbietungen der Rock 'n' Roll Boogie Devils aus Tiengen, die zeigten wie Profis sich dem Tanzsport widmen. Doch auch die Erwachsenen durften das Tanzbein schwingen und das nutzten sie bis in die frühen Morgenstunden. Schön dabei ist, dass es auch im kommenden Jahr wieder einen Tanzkurs für die Realschüler geben wird, Angela Böhrer hat versprochen, dass sie auch als Pensionärin die Tanzkurse weitermachen wird.