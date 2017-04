Eggingen SV Eggingen ernennt Heinz Amann zum Ehrenvorsitzenden

Amann war 1975 unter anderem eine der treibenden Kräfte bei der Gründung des Vereins und war maßgeblich für die Sportanlage aus dem Jahr 1983 verantwortlich. Ein kurzer Rückblick auf sein vielfältiges Engagement.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eggingen – Der Sportverein Eggingen hat einen Ehrenvorsitzenden. Bei der diesjährigen Hauptversammlung im Vereinsheim des SV Eggingen wurde Karl Heinz Amann vom amtierenden Vorstand zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Vorsitzender Dirk Bölle übernahm die Laudatio. Aus seinen Ausführungen ging hervor, dass Karl Heinz Amann im Jahr 1975 die treibende Kraft war, welche die Gründung des SV Eggingen maßgeblich vorangetrieben hatte. Zwar wurde lange vorher schon in Eggingen Fußball gespielt, auf einer Wiese weit außerhalb des Ortes Richtung Ofteringen gleich neben der Wutach. Die aufstrebenden Fußballer jedoch wünschten sich geordnete Verhältnisse im Rahmen eines Vereins, der auch nach außen, sprich gegen andere Vereine spielen konnte und natürlich auch aufsteigen wollte.

Wie Dirk Bölle erzählte, war der erste Weg zur Gründung eines Sportvereins zum damaligen Bundestagsabgeordneten Anton Hilbert, um genaue Instruktionen einzuholen, wie die Vorgehensweise bei einer Gründung aussehen muss. Die kleine Anekdote, die Dirk Bölle dazu erzählte, zeigte auf, wie die Uhren damals tickten. Die Sportsfreunde mussten sich zuerst eine zu der Zeit im Fernsehen laufende politische Debatte ansehen, ehe sich Anton Hilbert ihrer annahm.

So wurde dann der SV Eggingen im Jahr 1975 gegründet. Es wurde zwar weiterhin auf der Wiese Richtung Ofteringen gespielt, jetzt aber war der Verein so langsam am Aufsteigen. Zum Trainieren brauchte es auch eine Flutlichtanlage und auch hier war Karl Heinz Amann wiederum die treibende Kraft.

Im Jahr 1983 schließlich konnte das größte und wichtigste Projekt für den SV Eggingen erreicht werden, die komplette Neugestaltung der Sportanlage wie sie heute noch steht. Bölle bezeichnete diese Sportanlage als „eine der schönsten Anlagen im gesamten Kreis Waldshut. Diese Anlage ist zum größten Teil dein Verdienst“ resümierte Bölle. Doch damit nicht genug, als ehemaliger Aktivspieler war Karl Heinz Amann seit 1975 als Vorsitzender immer dem Verein voran. Zudem übte er bei verschiedenen Gruppen das Amt des Jugendtrainers aus und trainierte zeitweise auch die 1. Mannschaft.

Von 2014 bis zu dieser Hauptversammlung hatte er nochmals das Amt des Vorsitzenden für Infrastruktur übernommen, legte jetzt jedoch sein Amt nieder. Karl Heinz Amann versprach den Anwesenden und auch der agierenden Vorstandschaft jederzeit seine beratende Hilfe, besonders jetzt, wo die Sanierung des Hartplatzes ansteht.