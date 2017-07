Eggingen Ohne Training in der Halle fehlen dem TuS Eggingen die Nachwuchsmitglieder

Beim Nachwuchs des TuS Eggingen gibt es einen extremen Teilnehmerrückgang, seit während der Umbauphase der Halle Leichtathletik an der Wutach statt des üblichen Trainings angeboten wird.

Die Sperrung der Gemeindehalle bis zum Abschluss der Sanierung ist für den Turn- und Sportverein zu einem großen Problem geworden. Beim Kinderturnen sind die Teilnehmerzahlen stark zurückgegangen. Das Alternativprogramm, Leichtathletik an der Wutach statt Hallensport, kommt nur schlecht an bei Kindern und Jugendlichen. Maximal vier Teilnehmer erschienen zum Training, wo sonst bis zu 25 kamen. Bei der Hauptversammlung war dies Thema. Einige Eltern hätten bereits ihre Kinder in Stühlingen oder Wutöschingen angemeldet, so Übungsleiterin Silvia Stoll.

„Damit haben wir nicht gerechnet, dass es so weitreichende Konsequenzen für den TuS geben wird“, bekannte Bürgermeister Karlheinz Gantert. Die Übungsleiter sind zuversichtlich, was die Zukunft der Jugendabteilung anbelangt. „In einem Jahr haben wir die modernsten Geräte, das zieht die Kinder wieder nach Eggingen. Mit der neuen Multi-Motion-Anlage werden auch die Trainer wieder neu motiviert“, sagte Sybille Männel, die die Kinder- und zwei Damenturngruppen trainiert.

Einfacher ist die Situation bei den Erwachsenen. Gerhard Hotz berichtete, dass die Abteilung Faustball das Glück hatte, ihr Training nach Mettingen verlegen zu können. Die Damen beschränken sich auf Gymnastik, was in der Grundschule durchführbar sei, gehen Rad fahren, Walken, oder neuerdings zur Wassergymnastik in den Badesee. Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen: Sibylle Männel bleibt Vorsitzende, Gerlinde Streuff Schriftführerin und Brigitte Blatter Kassiererin, die ihr Amt bei der nächsten Wahl zur Verfügung stellt. Platzwart Wolfgang Muth berichtet, dass das Anbringen der Hundeverbotsschilder beim Sportplatz an der Wutach die Situation erheblich verbessert habe, das Problem mit Hunden auf der Sportanlage bestehe aber immer noch.