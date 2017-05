Änderungen gibt es im Vorstand des Egginger Narrenvereins. Silvia Ebi ist jetzt Schriftführerin, Peter Mick zweiter Kassierer.

Eggingen (luk) Die Hauptversammlung des Narrenvereins Eggingen war ein Rückblick auf eine außergewöhnliche Fasnacht. Dabei hatte sich gezeigt, dass die Egginger Narren sehr kreativ sein können. Die fasnächtliche Tradition in Eggingen konnte auch ohne Gemeindehalle, sie ist wegen Sanierungsarbeiten für ein Jahr gesperrt, aufrecht erhalten werden.

Auch wenn der Wettergott mit seinen Windböen den Narren einen Strich durch die Rechnung machen wollte, die Egginger haben beim Vereinsheim der Guggenmusik im Zelt und auch im Vereinsheim ihre Fasnachtsveranstaltungen, wenn auch in abgespeckter Form, durchführen können. Höhepunkte waren die Teilnahme am Kleggau-Narrentreffen in Birkendorf und am Fasnachtsmontagsumzug in Stühlingen.

In der Hauptversammlung gab es einige Änderungen in den Reihen des Vorstands. Der stellvertretende Vorsitzenden Ingmar Rudolph und Kassierer Tobias Beil wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurde Silvia Ebi als Schriftführerin und als zweiter Kassierer Peter Mick. Auch bei den Beisitzern gab es neue Gesichter: Katharina Bauknecht, Andreas Westermaier, Johannes Müller, Tamara Büche, Kai Zeitler und Christian Hotz wurden neu gewählt. Nach 20 Jahren als Kassenprüfer gab Armin Laubender sein Amt ab. Als neue Kassenprüfer wurden einstimmig Andreas Hinnenberger und Gerhard Hotz von den Anwesenden gewählt.

Auch Verabschiedungen gab es. Neben dem langjährigen Kassenprüfer wurden Lisbeth Schönle nach 21 Jahren als Beisitzerin und Organisatorin der Narrenzeitung und des Bunten Abends auch der ehemalige Narrenvater Michi V. (Michael Blum) aus dem Elferrat verabschiedet.

Narrenvater Rossi VI. (Patrick Roßmann) hatte, getreu dem alten Narrenspruch "Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht" Termine für die kommende Saison dabei. So werden die Egginger Narren im Juni einen zweitägigen Ausfl

ug unternehmen, am 5. August wird wieder das Jass-Turnier stattfinden und am 20. Januar geht es zum Nachtumzug nach Blumberg.

Am 27. Und 28. Januar 2018 sind die Egginger Füchse beim Kleggau-Narrentreffen dabei und in der Zeit vom 8. Bis 11. Februar 2018 wird es wieder die gewohnte Egginger Fasnacht in der sanierten Gemeindehalle geben. Der 12. Februar ist dann wieder ein Höhepunkt, dann werden die Füchse in Stühlingen beim Fasnachtsmontagsumzug dabei sein.

Informationen im Internet: www.nv-eggingen.de